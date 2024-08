Predloženi rebalans zbog većih prihoda i mnogo brže dinamike kapitalnih investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlog ovogodišnjeg rebalansa budžeta odnosi se prvenstveno na tehničko usaglašavanje sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, i rezultat je ubrzavanja kapitalnih investicija i većeg ostvarenja prihodne strane, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

“Kapitalne investicije se izvode mnogo bržom dinamikom od planirane, i u cilju hitnog poboljšanja saobraćajne infrastrukture, obavezna je preraspodjela sredstava na projekte kojima je brža dinamika od planirane”, objasnili su iz Ministarstva.

Sa druge strane, kako su naveli, kontinuirano snažan ekonomski rast tokom ove godine i značajni rast prihoda iznad plana, uslovili su potrebu revidiranja procjena postavljenih ovogodišnjim Zakonom o budžetu.

“Prema revidiranim projekcijama predloženim rebalansom budžeta, ukupni prihodi, u odnosu na inicijalni Zakon o budžetu, veći su oko 56 miliona EUR, dok su rashodi na približno istom nivou, a odnose se na naslijeđene obaveze za bivše radnike “Radoja Dakića”, sredstva za subvencije preduzećima koja zapošljavaju lica sa invaliditetom, zarade zaposlenih u sektoru prosvjete, kao i za stvaranje pretpostavki za formiranje naftnih rezervi”, precizira se u saopštenju.

Planirani nivo deficita budžeta u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP), usljed revidirane projekcije BDP-a, niži je 0,09 odsto BDP-a i iznosi 3,26 odsto BDP-a.

