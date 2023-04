Predlog zakona direktno potkopava nezavisnost Centralne banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predloga izmjena Zakona o Centralnoj banci (CBCG), koji je predložio poslanik Demokratskog fronta Dejan Đurović, direktno potkopava nezavisnost vrhovne monetarne institucije, saopštili su iz CBCG.

Iz CBCG su kazali da su, radi objektivnog informisanja domaće i međunarodne javnosti, predsjednici Skupštine Danijeli Đurović i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet dostavili dopis povodom današnje sjednice Odbora na kojoj je prva tačka dnevnog reda bio Predlog izmjena Zakona o

CBCG.

Kako su naveli iz vrhovne monetarne institucije, dokument je dostavljen i na ključne međunarodne adrese involvirane u proces usklađivanja tog zakona sa regulativom Evropske unije (EU) i najboljom međunarodnom praksom.

„Dopisom je ukazano na politizaciju i ignorisanje zvaničnih ocjena Evropske komisije (EK) i Međunarodnog monetarnog fonda u vezi sa Predlogom zakona koji direktno potkopava nezavisnost CBCG“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da skraćivanje mandata Savjeta CBCG direktno utiče i na Ustavom garantovanu nezavisnost CBCG, čime se dodatno ugrožava i proces pristupanja Crne Gore EU.

„Naime, jedan od najvažnijih principa pregovaračkog poglavlja 17 je puna nezavisnost CBCG, koja se, pored ostalog, obezbjeđuje i mandatom Savjeta CBCG dužim od mandata Skupštine, odnosno dužinom mandata Savjeta CBCG koji ne zavisi od izbornih ciklusa“, rekli su iz vrhovne monetarne institucije.

Oni su kazali da se skraćivanjem mandata Savjeta CBCG ugrožava i zatvaranje poglavlja 17, a čak se može dovesti u pitanje i dalje korišćenje eura u Crnoj Gori.

„U dosadašnjim pregovorima sa EU Crnoj Gori je ostavljena mogućnost da, uprkos unilateralnoj eurizaciji, nastavi da koristi euro kao valutu, a prvi preduslov za to je puna nezavisnost CBCG“, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz CBCG, ukoliko bi Skupština podržala Predlog zakona koji je danas usvojen na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, Crna Gora bi prekršila obavezu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojim je propisano da svi zakoni koji se odnose na zajedničke tekovine EU prije usvajanja moraju biti poslati EK na mišljenje i saglasnost.

„Napominjemo i da je u pratećem materijalu koji je uz Predlog izmjena Zakona o CBCG dostavljen skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet navedeno da Predlog ne tretira relevatne direktive EU, čime su obmanuti i poslanici i javnost“, navodi se u saopštenju.

