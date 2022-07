Predlog rebalansa budžeta naredne sedmice na Vladi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlog rebalansa budžeta, koji će podrazumijevati povećanje deficita i zaduženje od oko 170 miliona EUR, krajem naredne sedmice stići će na Vladu, a u posljednjoj sedmici jula i u parlament.

To je Televiziji Vijesti u Ministarstvu finansija.

Državna sekretarka u tom resoru, Mila Kasalica kazala je da taj deficit odražava tekući momenat reformi u Crnoj Gori, kao i tekuću osjetljivost koja stiže iz globalnih kretanja.

“Ali on neće predstavljati onu vrstu opterećenja, osim obaveznosti dodatnog finansiranja. Ne zato što se nešto rizičnije događa u ovoj godini, već jer na pravilan način treba da dočekamo prvi kvartal naredne godine, odnosno narednu turističku sezonu”, rekla je Kasalica.

Ona je kazala kako je optimalno da rebalans bude usvojen u septembru, nakon sagledavanja efekata turističke sezone, pa i ako to bude rebalans Vlade u tehničkom mandatu.

Prema riječima Kasalice, posrijedi je ključni dokument stanja ekonomije koji na poseban način mora da priđe pripremi predstojeće zime.

“Svi moramo da budemo odgovorni prema tom periodu, nezavisno od toga kakve će se odluke donijeti o statusu 43. Vlade Crne Gore”, poručila je Kasalica.

