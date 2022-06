Predlog da Marina Bar dijeli dividendu

Bar, (MINA-BUSINESS) – Skupština akcionara Marine Bar zakazana za 30. jun dopunjena je predlogom o isplati dividende akcionarima u ukupnom iznosu od 219 hiljada EUR, od ukupno 2,4 miliona EUR neraspoređene dobiti.

To je predložio mali akcionar Milan Ćetković, koji posjeduje 6,63 odsto akcija ova barske kompanije, pišu Vijesti.

Zakon o privrednim društvima predviđa da jedan ili više akcionara sa ukupno preko pet odsto akcija imaju pravo da predlažu nove tačke dnevnog reda.

Ćetković je i prošle godine predao isti predlog, koji su tada podržali predstavnici državnog kapitala koji imaju većinu.

”Ovu odluku predlažemo jer smatramo da je potrebno jedan dio dobiti rasporediti akcionarima u vidu dividende, a isti ne bi ugrozio likvidnost i tekuće poslovanje kompanije”, naveo je Ćetković u obrazloženju.

Prema ovom predlogu, bruto vrijednost dividende po akciji iznosila bi 14 centi, od koje se dobija porez od devet odsto.

Marina Bar je prošle godine imala neto dobit od 296 hiljada EUR, što je za oko 140 hiljada bolji rezultat nego u 2020.

Od ove dividende najviše će dobiti država i njeni fondovi koji posjeduju oko 55 odsto akcija kompanije.

