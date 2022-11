Predlog budžeta za narednu godinu 2,8 milijarde

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlog budžeta za narednu godinu biće oko 2,8 milijardi EUR, a nedostajaće 700 miliona, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je u emisiji “Okvir” na Televiziji Crne Gore istakao da će Predlog budžeta biti upućen parlamentu u ponedjeljak ili utorak.

“Trudimo se da planiramo realan održiv budžetski okvir koji će u najvećoj mjeri zadovoljiti elemente čuvanja životnog standarda građana, podrške privredi odnosno stvaranje prostora da kroz rast privredne aktivnosti, kroz rast infrastrukturnih projekata koje moramo da pokrenemo, da dobijemo neku održivu stabilnost”, kazao je Damjanović.

Damjanović je, kada je u pitanju projektovanje budžeta za narednu godinu, kazao da se radi o cifri oko 2,8 ili 2,85 milijardi EUR, prenosi portal RTCG.

On je istakao da je projektovani deficit pet odsto BDP-a, a da će nedostajući novac biti obezbijeđen iz depozita i kreditnim zaduženjima.

Damjanović je naglasio da ne treba po svaku cijenu bježati od saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom.

