Pravovremenim dijalogom do snažnijeg poslovnog ambijenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unapređenje poslovnog ambijenta kroz program Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga zajednički je interes Američke privredne komore (AmCham) i Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, poručili su predstavnici tih institucija nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji.

Memorandum su potpisali ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović i predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore, Svetlana Vuksanović.

Vuksanvić je poručila da potpisivanjem Memoranduma o saradnji žele da podignu nivo uzajamnog razumijevanja između privatnog i javnog sektora, jer vjeruju da je saradnja ključna za snažniji poslovni ambijent.

„Memorandumom o saradnji ostvarujemo cilj koji smo postavili kroz program Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga, da pravovremenim dijalogom stvaramo i unapređujemo poslovni ambijent zasnovan na vladavini prava i jednakim šansama. Mnogo je oblasti u kojima Američka privredna komora, zajedno sa svojim članicama, može ponuditi ekspertska znanja“, rekla je Vuksanović.

Ona je navela da ta ekspertiza može biti od velike koristi za kreiranje politika i mjera usmjerenih podršci razvoja privrednih društava i njihovoj transformaciji sa posebnim fokusom na inovacije, nove proizvodne i poslovne tehnologije.

„Želimo da pomognemo razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija, naročito kroz podršku daljem unapređenju proizvoda i usluga IKT industrije“, rekla je Vuksanović.

Kako je Vuksanović dodala, predvidivo i transparentno poslovno okruženje uslov je za dolazak investitora iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.

“Važno je da nam u tom procesu dijalog bude okosnica svega. Od suzbijanja sive ekonomije do razvoja ljudskog kapitala i digitalne transformacije, sve su to polja na kojima moramo raditi. Sigurni smo da će intenzivnija saradnja Komiteta Američke privredne komore i predstavnika ministarstava i organa uprave, već u prvim mjesecima pokazati konkretne rezultate te da ćemo, kroz dijalog, pronaći najkvalitetnija rješenja za eliminisanje barijera u poslovanju,” rekla je Vuksanović.

Đurović je rekao da potpisivanjem Memoranduma Ministarstvo želi da pošalje poruku da je otvoreno za dijalog sa privatnim sektorom, intenzivniju saradnju, uklanjanje administrativnih barijera i unapređenje poslovnog ambijenta.

„Imajući u vidu da strane direktne investicije predstavljaju značajan činilac bruto domaćeg proizvoda države, zadržavanje postojećih i privlačenje novih renomiranih investitora iz SAD-a i zapadno-evropskih zemalja za našu Vladu je prioritet. Samo u prva četiri mjeseca ove godine SDI u Crnu Goru iznosile su više od 306 miliona EUR, što je rast od 30 odsto u odnosu na pretkriznu 2019. godinu, a 23 odsto u odnosu na prošlu“, kazao je Đurović.

To je, kako je naveo, signal da država treba da nastavi da razvija transparentan i predvidljiv poslovni ambijent, što i namjeravamo kroz program Vladavina dijaloga u saradnji sa AmCham-om.

On je rekao da želi da uključi poslovnu zajednicu u procedure izrade zakona i drugih propisa, te da čuje njihov glas prilikom kreiranja politika koje imaju uticaja na poslovno okruženje.

„Posebno su nam važni zajednički komiteti za suzbijanje sive ekonomije i digitalnu transformaciju, teme koje se i na nivou državnih institucija percipiraju kao izazovi za rješavanje u narednom periodu. Uz ove oblasti, fokus zajedničkih napora biće i stvaranje uslova za uravnotežen rast i razvoj crnogorske ekonomije, unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom, razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija i jačanje sektora inovacija”, rekao je Đurović.

Potpisani Memorandum sa Ministarstvom ekonomskog razvoja je nastavak saradnje između Vlade Crne Gore i Američke privredne komore koja je počela 6. juna na događaju Otvoreno sa premijerom kada je potpisan krovni Memorandum o saradnji na programu Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga.

Američka privredna komora potpisala je prošle sedmice prvi u nizu Memoranduma o saradnji i to sa Ministarstvom zdravlja, a u narednom periodu učiniće to i sa drugim relevantnim ministarstvima.

