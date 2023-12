Pozvi domaćim proizvođačima da plasiraju svoje proizvode tokom decembra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gradsko preduzeće Tržnice i pijace će tokom ovog mjeseca omogućiti svim zainteresovanim rukotvorcima i proizvođačima domaćih proizvoda da plasiraju svoje proizvode na Velikoj pijaci u Podgorici.

Iz tog preduzeća je saopšteno da će prodaja ovih proizvoda biti oganizovana svakog petka i trajaće do nedjelje.

“Zbog velikog interesovanja, obavještavamo i da će novogodišnji sajam početi 22. decembra i trajaće do 6. januara”, navodi se u saopštenju.

Prijave i sve potrebne informacije o terminima i cijeni zakupa, zainteresovani izlagači mogu dobiti na brojeve telefona 069 370 114 i 067 768 806.

