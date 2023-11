Pozvali korisnike da besplatno zamijene 3G karticu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija M:tel pozvala je sve korisnike mobilne telefonije koji još nijesu zamijenili svoju 3G SIM karticu da je pravo vrijeme da to učine u promotivnoj akciji, koja traje do kraja godine.

Iz M:tel-a su podsjetili korisnike da će zamjenom kartice unaprijediti brzinu svog mobilnog Interneta, a neće imati ni probleme s mrežom kada su u romingu, budući da se 3G mreže gase širom svijeta i kod nas.

“Kao dodatnu povoljnost ove promotivne kampanje, korisnici koji zamijene 3G kartice dobijaju na poklon jednokratni Internet dodatak od 100 gigabajta (GB) koji će im biti dodijeljen putem aplikacionog portala. Validnost pomenutog dodatka je 30 dana od dana aktivacije (dan aktivacije + 30 dana)”, navodi se u saopštenju.

Kompanija M:tel u skladu sa svojom strategijom poslovanja, koja podrazumijeva praćenje najsavremenijih trendova u svijetu telekomunikacija, poslovanje zasniva na pružanju usluga korisnicima putem najsavremenijih tehnologija. U skladu sa tim M:tel kontinuirano sprovodi aktivnosti na razvoju 4G i 5G mreže.

“Uz novu karticu svi korisnici će imati Internet brzine koje omogućavaju visokokvalitetni streaming video sadržaja, interaktivne igre i druge zahtjevne online aplikacije”, navodi se u saopštenju.

To, kako su ocijenili, znači bolje korisničko iskustvo i veću efikasnost u radu sa mobilnim uređajima.

Više informacija o ovoj i drugim akcijama M:tel-a, korisnici mogu naći na Facebook stranici Mtel Imate Prijatelje, Instagram profilu @mtelcg, web site-u www.mtel.me, kao i pozivom Korisničkog servisa na broj 1600.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS