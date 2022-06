Poznati nomadi u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konferencija Montenegro 4 Digital Nomads, na kojoj će se promovisati inicijative koje pozicioniraju Crnu Goru kao poželjnu destinaciju za digitalne nomade biće održana u srijedu u Podgorici.

Konferenciju organizuju NEST Coworking i Montenegro Digital Nomads Collective, u saradnji sa Glavnim gradom i Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO).

“Deset digitalnih nomada koji su značajni na globalnoj sceni ove zajednice uživaće u višednevnom putovanju i obilasku prirodnih i kulturnih znamenitosti Crne Gore. Sa preko tri miliona pratilaca na društvenim mrežama kumulativno, digitalni nomadi će tokom svog putovanja promovisati našu zemlju kao oazu za digitalne nomade”, navodi se u saopštenju.

Nakon pet dana obilaska svih djelova Crne Gore, njihov boravak će biti zaključen konferencijom Montenegro 4 Digital Nomads u NEST Coworking prostoru u Podgorici, na kojoj će pored nomada, panelisti biti predstavnici Glavnog grada i NTO-a.

Direktor NEST Coworking prostora, Ilija Kaluđerović, kazao je da su, prepoznavši značaj digitalnih nomada za Crnu Goru, odlučili da se kao NEST zauzmu za ovu temu i približe našu zemlju ovoj zajednici.

“Vjerujemo da je pravi način da to uradimo kroz poznate pojedince u ovoj zajednici. Budući da digitalni nomadi imaju tu slobodu da žive i rade gdje žele, cilj nam je da postavimo Crnu Goru kao željenu destinaciju”, rekao je Kaluđerović.

Konferencija će početi u 17 sati, a nakon dva panela će biti upriličen koktel kako bi se panelisti i prisutni povezali i razmijenili ideje.

Suosnivač NVO Montenegro Digital Nomads Collective, Jovan Radnić, koji promoviše Crnu Goru nomadima i zalaže se za uspostavljanje regulative kako bi se olakšao njihov dolazak, kazao je da ideja organizovanja putovanja za digitalne nomade potiče iz njihovih razgovora sa Glavnim gradom.

“Naime, Kach Umandap, koja je nekada živjela kao digitalni nomad, a potom se naselila u Crnu Goru, je pozvala ljude iz svoje mreže kontakata kako bismo doprinijeli promociji Crne Gore kao destinacije za digitalne nomade”, rekao je Radnić.

Pored toga, kako je naveo, biće ovo sjajna prilika da ljudi iz cijelog svijeta vide našu zemlju kroz iskustva ljudi koje prate i na taj način ćemo sigurno privući i turiste na koje smo navikli.

Montenegro 4 Digital Nomads je tek prvi dio projekta na temu digitalnih nomada kojim će se udruženo baviti NEST Coworking i NVO Montenegro Digital Nomads Collective.

