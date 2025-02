Pozivaju na bojkot megamarketa u petak i subotu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Alternativa Crna Gora pozvala je građane da u petak i subotu ne kupuju ništa u megamarketima.

“Građani, dosta je bilo. Petak i subota opšti bojkot megamarketa. Ako morate nabaviti osnovne namirnice, kupujte ih u malim, lokalnim marketima. Podržimo one koji su uz nas, a ne one koji nas pljačkaju“, navodi se na Facebook nalogu Alternativa Crna Gora.

Oni su naveli da cijene u crnogorskim megamarketima divljaju, a da povećanje plata ne dolazi do izražaja.

„Svaki dan svjedočimo nezapamćenim poskupljenjima osnovnih proizvoda, dok vlasnici velikih lanaca gomilaju profite na račun naroda. Vrijeme je da kažemo – dosta. Ovo je glas naroda. Ako ne zaustavimo ovaj bezobrazluk sada, sjutra ćemo za hljeb plaćati zlato. Crna Gora se diže protiv pohlepe. Složno, ujedinjeno, istrajno“, rekli su iz Alternativa Crna Gora.

Bojkot supermarketa i prodavnica je prošlog petka, takođe na poziv Alternativa Crna Gora, održan u čitavoj državi i prema njihovim riječima, bio je uspješan.

Prema podacima Poreske uprave (PU), zbog bojkota trgovina tog dana, pet najvećih trgovinskih lanaca zabilježilo je pad prometa od 56,14 odsto, u odnosu na uporedni period, 24. januar.

Slične akcije održane su i u susjednim zemljama.

