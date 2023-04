Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, objavilo je javni poziv za operativne troškove kontrolnih i sertifikacionih tijela za organsku proizvodnju i šeme kvaliteta za ovu godinu.

Predmet javnog poziva je opredjeljivanje sredstava za operativne troškove kontrolnih i sertifikacionih tijela za organsku proizvodnju i šeme kvaliteta, u skladu sa mjerom 3.4 Program mjera kontrole kvaliteta proizvoda ovogodišnjeg Agrobudžeta, članom 29 Zakona o organskoj proizvodnji i članom 62 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Javnim pozivom se opredjeljuju sredstva za finansiranje operativnih troškova kontrolnih tijela, a u cilju da poljoprivredni proizvodi, koji se stavljaju u promet, budu pod odgovarajućim vidovima nadzora i kontrole kvaliteta.

Za realizaciju javnog poziva Ministarstvo je opredijelilo iznos od 40 hiljada EUR.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova propisanih ovim javnim pozivom potrebno je dostaviti putem pošte na adresu Ministarstva, Rimski trg broj 46.

Rok za podnošenje prijava je do 8. aprila.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona 020 482 134.

Javni poziv je objavljen na sajtu Ministarstva.

