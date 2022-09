Poziv za nominovanje kandidata za dodjelu nagrada u turizmu

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Tivta pozvala je sve zainteresovane da do 15. oktobra popune upitnik za nominovanje kandidata za dodjelu nagrada u akciji Biramo najbolje u turizmu i ugostiteljstvu.

Online upitnik dostupan je na linku https://forms.gle/6ENg2P81KcqZvHD8A

TO Tivat ove godine organizuje dodjelu nagrada sa ciljem afirmacije sektora turizma, unapređenja kvaliteta usluga, razvijanja gostoprimstva, podizanja turističke kulture i razvoja turističke ponude grada.

“Pozivamo najširu javnost – građane, turiste, zainteresovane subjekte, pojedince i preduzeća, da direktno učestvuju i nominuju kandidate za dodjelu godišnjih nagrada u predviđenim kategorijama za kvalitet i doprinos razvoju turizma u Tivtu za ovu godinu”, navodi se u saopštenju.

Nagrade kompanijama biće dodijeljene za najbolje turističko preduzeće, najbolji ugostiteljski objekat, najuspješniju turističku agenciju, najbolju turističku manifestaciju, najbolje u kategoriji sredstava informisanja iz oblasti turizma i najbolje plaže.

Kada su u pitanju nagrade pojedincima, priznanja će biti dodijeljena najboljem direktoru – menadžeru turističko-ugostiteljske kompanije, najboljem hotelsko-ugostiteljskom radniku, najboljem novinaru i najboljem komunalnom radniku.

Dodjela priznanja TO Tivat u akciji Biramo najbolje u turizmu i ugostiteljstvu organizuje se svake pete godine.

Predloge, odnosno prijave za dodjelu nagrada u predviđenim kategorijama, moguće je dostaviti i na mejl [email protected]

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS