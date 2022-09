Poziv poslodavcima za program podsticaja za zapošljavanje

Podgorica, (MINA-BUSNESS) – Zavoz za zapošljavanje (ZZZ) raspisao je konkurs za izbor poslodavaca koji će, kroz program podsticaja za zapošljavanje, zaposliti u najkraćem trajanju od šest mjeseci osobe iz evidencije o nezaposlenima.

Program je, kako se navodi u konkursu objavljenom na sajtu Zavoda, namijenjen poslodavcima koji ispunjavaju uslove utvrđene programom.

Zahtjev za realizaciju programa mogu podnijeti poslodavci iz privatnog sektora koji su registrovani za obavljanje djelatnosti u sektoru usluga smještaja i ishrane najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva na konkurs i koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja.

Uslov je i da su imali najmanje pet zaposlenih prije podnošenja zahtjeva za realizaciju programa i da u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za realizaciju programa nijesu smanjivali broj zaposlenih.

Pored navedenih uslova, zahtjev mogu podnijeti poslodavci spremni da sa učesnicima programa zaključe ugovore o radu u trajanju navedenom u zahtjevu za realizaciju programa, a koje ne može biti kraće od šest mjeseci.

Raspoloživa sredstva za finansiranje programa iznose 75 hiljada EUR.

Učešće Zavoda u finansiranju programa zavisi od broja učesnika programa i na mjesečnom nivou iznosi 568,07 EUR po učesniku, što je na nivou ukupnog troška minimalne zarade.

Zavod će podržati realizaciju programa u trajanju od tri mjeseca, za najviše tri učesnika kod jednog poslodavca – korisnika sredstava.

Minimalno učešće Zavoda u finansiranju programa kod jednog poslodavca iznosi oko 1,7 hiljada EUR, a maksimalno oko 5,1 hiljadu EUR.

Zavod dodjeljuje sredstva za finansiranje programa kao državnu pomoć male vrijednosti (de minimis pomoći).

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za realizaciju programa je 23. septembar u 15 sati.

Zahtjev za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje podnosi se na propisanom obrascu (OZ).

Zahtjevi za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje ocjenjivaće se na osnovu programom utvrđenih kriterijuma izbora – značaj programa, održivost programa i konkurentnost opštine sprovođenja programa.

Program je namijenjen osobama do 40 godina života koja su duže od tri mjeseca u evidenciji nezaposlenih, ženama koje su duže od tri mjeseca u evidenciji nezaposlenih ili osobama koja su u evidenciji duže od 12 mjeseci.

U program se može uključiti nezaposlena osoba koja pripada najmanje jednoj od tri navedene grupe nezaposlenih.

Poslodavci će izvršiti izbor učesnika programa iz grupe nezaposlenih koje je Zavod prethodno pripremio za uključivanje u programe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS