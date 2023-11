Poziv otvoren do 4. decembra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javni poziv za prijave za poziciju članova Odbora direktora nacionalne avio-kompanije ToMontenegro i Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) biće otvoren do 4. decembra.

Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva su pozvali sve zainteresovane, koji svojim stručnim kvalifikacijama, dosadašnjim radnim iskustvom i referencama iz oblasti civilnog vazdušnog saobraćaja mogu odgovoriti izazovima da se prijave za poziciju člana Odbora direktora To Montenegro i člana Savjeta ACV.

“Ujedno, potrebno je dostaviti radne biografije, sa planom i vizijom razvoja. Adresa za dostavljanje biografija je [email protected]”, navodi se u pozivu.

Iz Ministarstva su rekli da je država Crna Gora prepoznata kao prilično nepristupačna destinacija, s obzirom na to da je saobraćajna infrastruktura nezadovoljavajuća u smislu brzine i načina putovanja.

“Ministarstvo saobraćaja i pomorstva upravlja, između ostalog, i sektorom vazdušnog saobraćaja koji je najbrži i najjednostavniji način povezivanja jedne destinacije sa emitivnim turističkim tržištima”, rekli su iz tog Vladinog resora.

Imajući u vidu značaj oblasti vazdušnog saobraćja, naročito u pogledu razvoja turizma i privrede generalno, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva namjerava da se intezivno posveti snaženju tog sektora u svim segmentima, a naročito u pogledu usklađivanja regulative sa EU, upravljanja, strateškog planiranja i razvoja infrastrukturnih projekata u kompanijama u većinskom državnom vlasništvu.

Vlada je u četvrtak smijenila članove Savjeta ACV i Odbora direktora nacionalne avio-kompanije To Montenegro. Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović kazao je da su raspisani konkursi za izbor dva člana u tim tijelima.

Članovi Savjeta ACV bili su Slobodanka Burić, Ćamil Kujević, Edis Ćatović i Milijana Knežević. Predsjednik Savjeta bio je Dejan Stojanović.

Predsjednik Odbora ToMontenegra bio je Pavle Ljesar, a članovi Orhan Hodžić, Suad Đelović, Mersad Mujević i Danilo Marković.

