Povećavaju subvencije za prolazak kroz Sozinu za mještane Crmnice, Šestana i Ostrosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Monteput i Opština Bar planiraju da povećaju iznos sredstava za subvencije mještanima Crmnice, Šestana i Ostrosa za prolazak kroz tunel Sozina, saopšteno je nakon sastanka predstavnika kompanije sa čelnicima barske opštine.

Navodi se da je Monteput spreman da predloži Vladi Crne Gore, koja odlučuje o raspodjeli dobiti tog druṣ̌tva, povećanje iznosa sredstava za subvencije na 100 hiljada EUR.

“Opština Bar će takođe kroz izmjenu i dopunu Odluke o budžetu povećati iznos subvencija za 100 odsto, odnosno na sadašnjih 50 hiljada EUR opredijeliti još toliko novca, čime se godišnji fond subvencija povećava na ukupno 200 hiljada”, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku je naglašena kvalitetna saradnja sa Savjetom Mjesne zajednice (MZ) Crmnica koji je prethodnih godina definisao kriterijume za ostvarivanje prava na subvencije, te podrška razmatranju potencijalnog proširenja kriterijuma za ostvarivanje prava na subvencionisani prolazak isključivo uz poštovanje zakona.

“Takođe, obostrano je iskazana spremnost za komunikaciju Opštine Bar i Monteputa sa Savjetom MZ Crmnica u cilju unapređenja uslova života stanovništva na ruralnom području u smislu poboljšanja lokalne infrastrukture i kreiranja podsticajnog ambijenta za mlade i porodice”, navodi se u saopštenju.

Kriterijume za ostvarivanje prava na subvencije će, kako je pojašnjeno, posebnim aktom propisati savjeti mjesnih zajednica, koji će i vršiti kontrolnu ulogu prilikom njihove raspodjele.

Na sastanku je zaključeno da je cilj svih strana da se trenutna situacija što prije trajno i održivo riješi na zadovoljstvo svih građana i turističke privrede.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, potpredsjednica Tanja Spičanović i sekretarke Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bar Svetlana Gažević, ispred Monteputa izvršni direktor Milan Ljiljanić i sekretarka Aida Čekić, te vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve pri Ministarstvu saobraćaja Miroslav Mašić.

