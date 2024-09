Povećanje PDV-a imaće dugoročne negativne posljedice na turizam

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povećanje PDV-a za smještaj na 15 odsto, negativno će se odraziti na konkurentnost crnogorske turističke destinacije i za tri godine može imati pogubne posljedice za turizam, ocijenjeno je na sjednici Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG).

U radu sjednice, koju je vodio predsjednik Odbora Udruženja Ranko Jovović, pored privrednika, učestovali su ministarka turizma Simonida Kordić, potpredsjednik PKCG Nikola Vujović, državni sekretari Petar Drašković i Vuk Žižić, predstavnici Nacionalne i lokalnih turističkih organizacija.

Jovović je istakao da su turistički aranžmani za narednu godinu već ugovoreni uz cijenu koja uključuje PDV sa nižom stopom od sedam odsto.

On je, zbog štete koju će turizam pretrpjeti usljed njenog naknadnog povećanja, predložio da se u ime Odbora pozove na amandmansko djelovanje u Skupštini, kako bi se zadržala niža stopa PDV-a od sedam odsto.

“Privrednici su jednoglasnog stava da će navedeno povećanje PDV-a imati dugoročne negativne posljedice za poslovanje turističkih kompanija, uz objašnjenje da cijene u crnogorskom turizmu nemaju prostora za povećanje, s obzirom na to da, kako tvrde, okruženje nudi sve više za manje novca”, saopšteno je iz PKCG.

Kordić je objasnila da amandmansko djelovanje neće uroditi plodom, jer je zakon koji propisuje povećanje PDV-a već usvojen u Skupštini, a onda vraćen na dodatno razmatranje od predsjednika Crne Gore, pa se taj mehanizam ne može primijeniti.

Ona je predložila privrednicima da iznađu drugo rješenje, podsjetivši da je ona izdvojila mišljenje na Vladi i tražila faznu primjenu ovog zakona.

Prema riječima Kordić, negativni efekti povećanja PDV-a donekle će biti kompenzovane umanjenjem opterećenja zarada zaposlenih.

Ona je, između ostalog, istakla da se turistička privreda i dalje suočava sa starim problemima.

“Saobraćajne gužve, slaba avio povezanost, zagušenja na graničnim prelazima, komunalna higijena i izazovi vizne politike – to su pitanja koja ne možemo ignorisati. Oni se moraju rješavati sa najvećom ozbiljnošću i hitnošću. Svjesni smo da turizam nije samo posao jednog ministarstva, nego je on je rezultat sinergije više resora, a samo zajedničkim naporima možemo postići rezultate koje svi priželjkujemo”, poručila je Kordić.

Vujović je zahvalio resornom ministarstvu na dosadašnjoj saradnji i istakao da će ova krovna asocijacija privrede biti pouzdan partner u rješavanju svih izazova.

On je rekao da se nada da će neke od inicijativa koje su privrednici pokrenuli biti realizovane, kao i da će se raditi na pronalaženju odgovarajućih rješenja, te naglasio važnost usvajanja Zakona o stalnom sezonskom radniku.

“Možemo sarađivati na brojnim pitanjima, posebno onima koji zahtijevaju strateško rješavanje. Molim vas za redovnu komunikaciju i koordinaciju kako bismo ih blagovremeno riješili. Svima nama mora biti isti cilj isti, a to je zajedničko rješavanje izazova”, poručio je Vujović.

Privrednici su istakli i važnost razvoja aerodromske infrastrukture u Podgorici i Tivtu, kao i konačnog opredjeljenja Vlade po pitanju koncesija na aerodrome.

Poboljšanje avio-povezanosti sa Evropom, uz ključnu ulogu nacionalne aviokompanije Air Montenegro, trebalo bi da bude prioritet, pri čemu kompanija mora sarađivati s turističkom privredom na definisanju strateških ruta.

Direktne avio-konekcije s važnim tržištima su ključne za razvoj turizma, uzimajući u obzir saobraćajnu infrastrukturu Crne Gore.

Tokom sjednice, privrednici su istakli da porezi i fiskalno opterećenje predstavljaju veliki izazov za ugostitelje.

Povećanje PDV-a sa sedam na 21 odsto ozbiljno je ugrozilo poslovanje, smanjilo njihovu profitabilnost i konkurentnost, što ih stavlja u lošiji položaj u odnosu na regionalne destinacije poput Hrvatske i Albanije.

Takođe su naglasili problem sive ekonomije i nelojalne konkurencije koji dodatno otežavaju poslovanje ozbiljnih ugostitelja i hotelijera. Dok veći hoteli uredno plaćaju poreze, manji objekti često izbjegavaju fiskalne obaveze, što narušava tržišnu ravnotežu.

Privrednici smatraju da sa rastućom konkurencijom na Mediteranu, gdje je ponuda sve veća od potražnje, svaki ishitren potez, kao što je povećanje poreza ili loše upravljanje, može ozbiljno narušiti ugled Crne Gore kao turističke destinacije i dodatno otežati borbu za privlačenje turista.

Posebno su istakli nedostatak kvalifikovane radne snage, kao jedan od ključnih problema u turizmu.

Privrednici su predložili da se poveća fokus na obrazovanje mladih u ovom sektoru, kako bi se dugoročno riješilo ovo pitanje.

Oni su poručili da je bez strateškog parnerstva države i direktnih učesnika u turizmu teško napraviti rezultat, ojačati ambijent i podići kvalitet destinacije.

Stoga je neophodna nova Strategija za razvoj turizma, koja će uključiti brzu identifikaciju i rješavanje ključnih problema, ali i dugoročnu viziju za unapređenje turističke ponude i infrastrukture.

