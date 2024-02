Povećanje minimalne penzije doprinos smanjivanju društvenog jaza

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povećanje minimalnih penzija na 450 EUR konkretna je mjera usmjerena na smanjivanje jaza i suzbijanje velike društvene nejednakosti, kazao je potpredsjednik Skupštine Boris Pejović.

On je rekao da se, ne tako davno, minimalna penzija kretala oko 146 EUR, dok je prosječna iznosila oko 290 EUR.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Pejović je naveo da je, prema uporednim podacima, društveni jaz u Crnoj Gori među najvećim u Evropi.

„Zbog toga je povećanje minimalnih penzija na 450 EUR konkretna mjera usmjerena na smanjivanje jaza i suzbijanje velike društvene nejednakosti“, kazao je Pejović.

On je rekao da, takođe, u vremenu globalne inflacije ta mjera doprinosi ostvarivanju minimuma ljudskog dostojanstva.

Kako je naveo Pejović, sredstva za 74 hiljade penzionera nijesu obezbijeđena zaduženjem, već na osnovu fiskalno održivog budžeta i uz suficit tekuće potrošnje.

„To je samo početak onoga što slijedi za sve penzionere, ali i za zaposlene kroz punu implementaciju programa Evropa sad 2 – povećanje minimalne plate na 700 EUR i prosječne na hiljadu EUR”, kazao je Pejović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS