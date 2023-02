Potvrđena optužnica protiv Blaža Jovanića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Krivično vanraspravno vijeće podgoričkog Višeg suda potvrdilo je optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) od 8. novembra podignutu protiv bivšeg predsjednika Privrednog suda, Blaža Jovanića, zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

“Krivično vanraspravno vijeće Višeg suda je potvrdilo optužnicu SDT-a podignutu protiv B.J, okrivljenih S.Z, S.J, S.LJ, P.G, R.R, S.M, S.Č, D.P, O.M, D.G, D.L. i D.L, kao i protiv preduzeća T.S, S.M, T.F.S. i O.M, zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije”, navodi se u saopštenju Višeg suda.

Sud je, nakon održanog ročišta i uvida u spise predmeta, utvrdio da ne postoje greške niti nedostaci u optužnici i da ona sadrži sve elemente koje optužnica mora sadržati, a koji su propisani odredbom člana 292 Zakonika o krivičnom postupku.

„Iz dokaza prikupljenih u istrazi, proizilazi da su okrivljeni osnovano sumnjivi da su izvršili krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret“, dodaje se u saopštenju.

Takođe, vijeće ovog suda utvrdilo je da ne postoje razlozi za donošenje rješenja kojim bi se postupak obustavio u odnosu na bilo koje lice iz predmetne optužnice, kao i da je optužnica uredna i na zakonu zasnovana, pa je saglasno odredbi člana 296 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, ista potvrđena.

