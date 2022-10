Potrebna stabilnost ambijenta za investiranje i povećanje avio-dostupnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stabilnost ambijenta za investiranje, otklanjanje administrativnih barijera i povećanje avio-dostupnosti uz razvoj aerodromske infrastrukture, potrebni su za uspješno poslovanje, ocijenile su predsjednica Privredne komore (PKCG) Nina Drakić i generalna direktorica Menzies Aviation za Crnu Goru i Srbiju Ana Marojević.

Drakić i potpredsjednik PKCG, Nikola Vujović, posjetili su laureata prestižne nagrade te privredne asocijacije, kompaniju koja je do skoro nosila ime Fly Montenegro Ground Handling, a odnedavno je dio Menzies Aviation, globalnog specijaliste za aviologistiku.

„Fly Montenegro G&H je prvi laureat nagrade Komore u novoj kategoriji – za uspješno poslovanje kompanija na čijem čelu su žene, čime krovna institucija crnogorske privrede želi da i na taj način osnaži žensko preduzetništvo u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Drakić je čestitala na vrijednom priznanju.

„Drago nam je da ste upravo Vi prvi laureat nagrade PKCG za uspješne kompanije u ženskom vlasništvu“, rekla je Drakić.

Ona je podsjetila na dugogodišnji doprinos kompanije Fly Montenegro radu Privredne komore i unapređenju ambijenta za poslovanje cjelokupne poslovne zajednice.

Drakić je informisala Marojević da Komora planira da digitalizuje svoje poslovanje i komunikaciju sa privredom, kako bi mogla da bude na fonu sa većim brojem malih firmi, te ponudi članicama nove usluge u skladu sa savremenim trendovima.

Vujović je saopštio da je Komora pokrenula kampanju promocije privrede Snaga je u nama, u želji da istakne izuzetnu važnost poslovnih subjekata za društvo u cjelini.

Marojević je kazala da je zadovoljna što je poslovanje kompanije prepoznato od PKCG, te da nagrada predstavlja veliki podstrek za njihov dalji rad.

„Počastovani smo nagradom Komore, posebno u ovoj godini koja je za nas izuzetno značajna. Mi smo od osnivanja, prije 13 godina, imali za cilj da od start up kompanije razvijemo biznis sopstvenim snagama, do nivoa koji je danas prepoznat od globalne kompanije iz ove oblasti. Ove godine, u avgustu, spojili smo se sa najvećom kompanijom iz oblasti zemaljskog opsluživanja iz Velike Britanije“, navela je Marojević.

Ta globalna kompanija, kako je precizirala, pruža usluge na 254 aerodroma na šest kontinenata, ima preko 35 hiljada zaposlenih, godišnje opsluži 600 hiljada letova i dva miliona tona karga i broj jedan je u ovoj oblasti.

Marojević je dodala da je njena kompanija uvijek htjela da donese nešto novo Crnoj Gori i bude korak ispred drugih.

Prema njenim riječima, Menzies Aviation je veliki investitor koji traži povoljan ambijent i može značajno unaprijediti ovu djelatnost u Crnoj Gori.

„Mi želimo da unaprijedimo ovu oblast i izgradimo warehouse – cargo centar, koji još ne postoji u Crnoj Gori. Spremni smo da investiramo, podignemo nivo opsluživanja na aerodromima po evropskim standardima, a na zadovoljstvo i očekivanja klijenata, avio-kompanija. Spremni smo da otvorimo preko 200 novih radnih mjesta i privučemo nova tržišta i avio-kompanije“, zaključila je Marojević.

