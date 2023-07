Potrebna puna posvećenost svih institucija za pristupanje Crne Gore SEPA sistemu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić, saopštio je da je cilj da aplikaciju za pristupanje Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) predaju do kraja naredne godine.

Žugić se danas sastao sa predstavnicima AARC-FWC konzorcijuma – Hartmutom Seibelom i Irenom Dajković.

Ovaj konzorcijum je, na inicijativu CBCG i uz finansijsku podršku Evropske komisije, angažovan da pripremi analizu usklađenosti crnogorske regulative sa SEPA zahtjevima.

SEPA /Single Euro Payments Area/ predstavlja jedinstveno područje platnog prometa u eurima na kojem se plaćanja obavljaju pod jednakim osnovnim uslovima. Nakon izrade ove analize, domaćim institucijama biće predočeno koje je zakone i u kojim segmentima potrebno izmjeniti kako bi se Crna Gora mogla kandidovati za pristupanje SEPA-i.

“Uz značajno smanjenje troškova prekograničnih plaćanja Crne Gore sa zemljama EU, pristupanje SEPA-i bi predstavljalo i jedan od najjasnijih signala konkretnog približavanja naše zemlje Evropskoj uniji”, navodi se u saopštenju.

Za postizanje tog cilja biće potreban, kako se dodaje, puni angažman svih relevatnih institucija u zemlji i njihovo brzo djelovanje, s obzirom na izuzetno dinamične izmjene relevantne EU regulative, konstatovano je na današnjem sastanku.

Žugić je saopštio da je regulativa u oblasti platnog prometa u potpunosti usaglašena sa EU direktivama, dok se njena puna konvergencija sa uslovima SEPA očekuje u kratkom roku.

Tokom boravka u Crnoj Gori, eksperti AAER-FWC konzorcijuma sastaće se sa predstavnicima Vlade, međunarodnih institucija, privatnog i nevladinog sektora.

