Potrebna dugoročna orjentacija ka obnovljivim izvorima energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za sigurnost snabdijevanja električnom energijom potrebna je dugoročna orjentacija ka obnovljivim izvorima energije, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admir Šahmanović i dodao da se postavlja pitanje koliko su te investicije trenutno prihvatljive.

Šahmanović je prisustvovao poslovnom forumu Njemačka-Zapadni Balkan, koji je održan u utorak u Berlinu, u okviru ekonomskog dijela Samita Zapadnog Balkana, Berlin 2022, gdje se osvrnuo na izazove sa kojima se zemlje regiona i Evrope susrijeću.

Šahmanović je učestvovao u diskusiji na panelu Izazovi i perspektive Zajedničkog regionalnog tržišta – Da li će energetska kriza dovesti do implementacije Zelene agende – Aktuelni izazovi za biznis zajednice, zajedno sa kolegama iz resornih ministarstava zemalja regiona Albanije, Srbije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

On je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, naveo da se zemlje u prvom redu susrijeću sa sigurnošću snabdijevanja električnom energijom koja je osnovni preduslov za normalno funkcionisanje tržišta i odvijanje poslovnih procesa, bez uzrokovanja zastoja kako u okviru teritorija pojedinih država, tako i na međugraničnim prelazima.

“Da bi se osigurala sigurnost snabdijevanja potrebna je dugoročna orijentacija ka obnovljivim izvorima energije, ali se postavlja pitanje koliko su te investicije u ovom trenutku prihvatljive za mala i srednja preduzeća, u svijetu koji je zahvaćen recesijom, na početku oporavljanja od duge pandemije i u uslovima neizvjesnosti zbog rata u Ukrajini” naveo je Šahmanović.

On je dodao da nove investicije u cilju usmjeravanja ka zelenoj ekonomiji znače i preispitivanje opravdanosti takvih investicija.

“Ako imamo u vidu da se svijet neminovno mijenja zbog rata u Ukrajini, da energetska kriza usmjerava na iznalaženje modela za preživljavanje malih i srednjih preduzeća, trenutak je i da se sagleda kako to može uticati na sektor saobraćaja”, kazao je Šahmanović.

On je rekao da je mnogo nepoznanica sa mogućim višeznačnim uticajem da bi zalaganje za punu implementaciju Zelene agende bilo deklarativno, već ono mora biti praćeno ozbiljnim analizama kao prvim korakom.

U vezi sa tim, Šahmanović je podsjetio da tokom naredne godine predstoji ažuriranje Strategije razvoja saobraćaja Crne Gore sa „zelenim elementima“ zahvaljujući podršci Svjetske banke, kao i da se u narednoj godini očekuje završetak Studije opravdanosti razvoja pametne i održive mobilnosti na Zapadnom Balkanu zahvaljujući podršci Transportne zajednice i CONNECTA.

“Takođe, predstoji početak pripreme studije Instrumenti politike za upravljanje emisijama drumskih vozila na Zapadnom Balkanu zahvaljujući podršci Svjetske banke”, dodao je Šahmanović.

