Potpisan ugovor za izgradnju vodovoda, struje i optike za Donji Grbalj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ugovor za izgradnju primarne infrastrukture za projekat Bigova bay, koji podrazumijeva izgradnju vodovoda, struje i optike za Donji Grbalj, potpisan je danas u Kotoru.

Kako prenosi Agencija CGNews, vrijednost projekta je 6,2 miliona EUR, a rok za završetak radova je 13 mjeseci.

Predsjednik opštine Kotor, Vladimir Jokić, kazao je da potpisivanjem ugovora za izgradnju primarne infrastrukture za projekat Bigova bay – izgradnja vodovodnog sistema, 35kv kablova i telekomunikacionih Sistema u Kotoru počinje u punom kapacitetu izgradnja najveće turističke investicije u Crnoj Gori, investicije Bigova Bay.

Kako je istakao, to će biti i prvi veliki projekat koji će otvoriti do sada neistražen i neiskorišćen dragulj crnogorske obale, dio obale opštine Kotor ka otvorenom moru.

“Današnje potpisivanje ugovora za izvođenje radova na vodovodnoj mreži, struji i optičkom kablu otvara mogućnost da se konačno prostor Donjeg Grblja snabdije vodom iz Regionalnog vodovoda. Opština Kotor će sa svojim gradskim vodovodom paralelno raditi na priključenju svih sela na vodovodnu mrežu“, istakao je Jokić

On je kazao i da očekuje da će tokom naredne godine moći u ime Opštine Kotor još jednom moći da se obrate javnosti i kažu da će krenuti sa izgradnjom kraka vodovoda koji ide od Jaza prema Zagori, Savini i ostatku Donjeg Grblja.

“Nadam se da ćemo stvoriti mogućnost da taj značajan dio naše opštine bude u budućnosti valorizovan na pravi način i da svi stanovnici u tom dijelu naše opštine dobiju vodovod”, naglasio je Jokić.

Predstavnik vlasnika projekta BigovaBay, Walid Al Najjab, zahvalio se svima koji su uložili velike napore da bi ovaj projekat zaživio.

“Iz izlaganja predsjednika Opštine sam zaključio da su birokratski problemi iza nas, što stvara preduslov za razvoj infrastrukture na poluostrvu, ne samo za projekat BigovaBay, već i šire zajednice koja će imati koristi od toga, kao i eventualnih budućih turističkih projekata na tom području”, rekao je on.

Bojana Ječmenica iz BBI Develompment istakla je da je to rezultat dugogodišnjeg rada investitora i opštinskih i državnih organa jer su se dugo rješavali administrativni i birokratski problemi.

“Ugovor za završetak ovih radova je 13 mjeseci i očekujem dobru saradnju sa lokalnom upravom i ne mislim da ćemo imati nekih većih problema jer ova infrastruktura ne prolazi kroz private parcele”, kazala je Ječmenica.

Predsjednica Skupštine opštine Kotor, Maja Mršulja istakla je da je potpisivanje ovog ugovora posebno važno i za građane Donjeg Grblja koji će po prvi put dobiti uredno vodosnadbijevanje.

„Građani opštine Kotor sa ovog područja nikada nisu imali gradski vodovod i na ovaj način teritorija Donjeg Grblja koja predstavlja jedan od dragulja našeg grada će konačno dobiti na značaju“, kazala je Mršulja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS