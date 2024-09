Potpisan ugovor o ugradnji osmog agregata u HE Perućica

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Elektroprivrede (EPCG) i Njemačke razvojne banke (KfW) potpisali su danas ugovor o kreditu vrijedan 40 miliona EUR, za finansiranje ugradnje agregata A8 u Hidroelektranu (HE) Perućica, u okviru treće faze Projekta rekonstrukcije i dogradnje tog hidroenergetskog objekta.

Kredit je obezbijeđen novim instrumentom koji je rezultat saradnje Evropske komisije i KfW-a, EFSD + garancijom (European Fund for Sustainable Development Plus), što je novost čak i za regionalne prilike.

Rok otplate kredita je 15 godina, sa uključenim grejs periodom od pet godina.

“Ugradnja dodatnog, osmog agregata u HE Perućica, samo je jedna od aktivnosti u procesu ozelenjavanja proizvodnog portfolija EPCG, odnosno dekarbonizacije crnogorskog elektroenergetskog sektora. Na ovaj način EPCG daje puni doprinos procesu dekarbonizacije, koji podrazumijeva izgradnju karbonski neutralnih izvora energije, poštovanje savremenih standarda u oblasti zaštite životne sredine i unapređenje konkurentnosti što je težnja svake odgovorne kompanije”, navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, istakao je zadovoljstvo činjenicom da je nastavljena veoma plodotvorna saradnja sa KfW-om.

“Drago nam je što smo, potpisivanjem ovog ugovora, pružili ozbiljan doprinos razvoju ovog postrojenja. Radi se o jednom veoma povoljnom aranžmanu, a prvi je takav koji nije izdat s državnom, nego s EFSD+ garancijom, što dovoljno govori o tome da nas međunarodni faktor doživljava kao kredibilnog partnera. Ova priča je važna i u širem smislu, jer potvrđuje naša nastojanja da djelujemo u pravcu dekarbonizacije”, naveo je Bulatović.

Rukovodilac Direkcije za razvoj i investicije u EPCG, Ivan Mrvaljević, kazao je da sama činjenica da govorimo fazi tri predstavlja potvrdu nastavka uspješne saradnje EPCG i KfW-a, koja traje pune 24 godine.

“Riječ je o ideji koja je vrlo stara i duga i upravo je u ovom trenutku i u ovim novim energetskim okolnostima došlo do toga da danas prisustvujemo ovom potpisivanju i da konačno pričamo o agregatu A8 HE Perućica“, rekao je Mrvaljević.

Direktor KfW za jugoistočnu Evropu i Tursku, Pablo Obrador, rekao je da potpisivanje ugovora potvrđuje da je saradnja između EPCG i KfW u minule dvije decenije bila veoma uspješna.

“Ovo je posljednji od tri kredita koji je KfW obezbijedila za modernizaciju Perućice, a ulaganja u sklopu zajedničkih aranžmana za ovo postrojenje, uključujući ovaj ugovor, premašuju 83 miliona EUR, što ukazuje na ozbiljan nivo saradnje, naročito ako se ima u vidu napredak u vidu EFSD+ garancija” naglasio je Obrador.

Ministar energetike, Saša Mujović, kazao je da uspjeha u energetici nema bez vizije i strategije.

“Energetika ne trpi improvizacije, a elektrane poput Perućice i Pive mogla je izgraditi samo snažna država, s jasnim razvojnim ciljevima. Našu generaciju je zapala čast da nastavi putem prethodnika, da osavremeni i unaprijedi njihov rad. Modernizacija Perućice je naročito važna u kontekstu potrebe za stabilnim izvorom energije, a puni značaj ovog projekta će doći do izražaja nakon provođenja voda rijeke Zete u akumulacije”, poručio je Mujović.

Postojeći dovodni sistem, mašinska hala i razvodno postrojenje 110 kV, mogu podržati krajnju fazu izgradnje HE Perućica kojom je predviđena ugradnja osmog agregata instalisane snage 58,5 megavata (MW).

Time će se nominalna snaga naše najstarije velike elektrane sa 307 podići na 365,5 MW.

Predviđeno je da budući agregat A8, zajedno sa agregatima A6 i A7, bude priključen na treći cjevovod pod pritiskom.

Pored finansijske podrške, u vidu kreditnih sredstava, EPCG će biti na raspolaganju i tehnička podrška u aktivnostima od značaja za njenu transformaciju u zelenu tržišno orjentisanu kompaniju.

Međunarodni tender za odabir izvođača radova na fabrikaciji, isporuci, montaži i puštanju u rad agregata A8 biće objavljen u oktobru ove godine. Puštanje u rad osmog agregata planirano je za 2027. godinu.

EPCG je sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom (CGES), u aprilu potpisala ugovor o priključenju na prenosni sistem.

