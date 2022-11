Potpisan ugovor o toplifikaciji Pljevalja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Elektroprivrede (EPCG) i Konzorcijuma koji čine Roto-Term Pljevlja i Synergy Tech Beograd potpisali su ugovor o toplifikaciji Pljevalja, čija je vrijednost 2,5 miliona EUR.

Ugovor su, u Termoeletrani (TE) Pljevlja, potpisali izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin i direktor Roto-Term Pljevlja Nino Begović, prenosi PR Centar

Saopšteno je da je ugovorom predviđeno da Konzorcijum izvrši sve poslove u vezi sa izradom Glavnog projekta i ostale tehničke dokumentacije cjelokupnog primarnog toplovoda od TE Pljevlja do grada po fazama i izgradnje prve faze primarnog toplovoda u dužini od oko 2,3 kilometra.

Rovčanin je istakao da je potpisivanje ugovora istorijski trenutak, jer se radi o projektu koji se čekao 40 godina.

„Nadam se da ćemo već 2024. godine postojeću gradsku infrastrukturu imati priključenu na toplovod TE Pljevlja kao izvor, i da će Opština Pljevlja širiti sekundarnu mrežu u godinama pred nama“, rekao je Rovčanin.

On je ocijenio da je taj projekat važan i sa aspekta privrede.

„Mislim da će se, nakon njegove realizacije, ne samo popraviti životna sredina, već da će privrednici i investitori naći svoju šansu da ulažu u Pljevlja“, kazao je Rovčanin.

On je rekao da očekuje da će početkom naredne godine biti realizovana druga faza projekta od Uprave za javne radove.

Begović je kazao da su zadovoljni što su sa firmom Synergy Tech odabrani da budu izvršioci tog projekta, navodeći da se nada da će opravdati očekivanja EPCG.

Kako je saopšteno, vrijednost ugovora je 2,5 miliona EUR, bez PDV-a, što predstavljaju polovinu fonda koji je EPCG opredijelila za taj projekat, shodno svojim poslovnim planovima i Memorandumu o razumijevanju između Kompanije, Uprave javnih radova i Opštine Pljevlja.

