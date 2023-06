Potpisan ugovor o radovima za primjenu mjera energetske efikasnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ugovor o izvođenju radova na primjeni mjera energetske efikasnosti na objektima iz klastera tri, za Srednju ekonomsko-ugostiteljsku školu i zgradu Univerziteta u Nikšiću, Osnovnu školu „Njegoš“ Kotor i Gimnaziju “25.maj” u Tuzima, potpisan je danas u Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI).

Iz tog Vladinog resora saopšteno je da je ugovor vrijedan 5,84 miliona EUR bez PDV-a, a rok za završetak radova je pet mjeseci.

Kako se navodi, izvođač radova je Eurozox – ETG Grupa.

Potpisivanju su, pored ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića, prisutvovali ministar prosvjete Miomir Vojinović, zamjenik ambasadora Njemačke Christoph Breunig, predstavnik KfW banke Željko Uljarević, Zoran Drobnjak iz Eurozox-a, kao i direktori škola iz Kotora, Nikšića i Tuzi.

Iz MKI su kazali da taj resor, u saradnji sa ministarstvima prosvjete, finansija i rada i socijalnog staranja, i Upravom za katastar i državnu imovinu uspješno realizuje projekat “Unaprijeđenje energetske efikasnosti u javnim zgradama”.

“Ovaj projekat se ostvaruje na osnovu Ugovora o kreditu i Ugovora o grantu potpisanih u decembru 2019. godine, kao i Posebnog ugovora potpisanog u avgustu 2020. godine, između Vlade Crne Gore i KfW banke”, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović je na događaju pobodom potpisivanja ugovora kazao da MKI ostaje posvećeno promovisanju energetske efikasnosti i održivosti, prepoznajući važnost smanjenja uticaja na životnu sredinu i postizanja ekonomskih i ekoloških dobitaka.

“Realizacija projekta “Unaprijeđenje energetske efikasnosti u javnim zgradama” predstavlja ključni korak ka ostvarenju tih ciljeva, a rezultati će imati pozitivan uticaj ne samo na budžet Crne Gore, već i na kvalitet života građana i održivi razvoj zemlje”, kazao je Ibrahimović.

U saopštenju se navdoi da je projekat finansijski podržan putem kredita KfW banke u iznosu od 45 miliona EUR, grantom Evropske komisije kroz Regionalni fond za energetsku efikasnost (Reep Plus), kroz Western Balkan Investment Framework (WBIF) u iznosu od 4.785.067 EUR.

Iz MKI su kazali da je Vlada Crne Gore takođe obezbijedila sopstveni doprinos od deset miliona EUR.

“Glavni cilj projekta je unaprijediti energetsku efikasnost u odabranim administrativnim objektima i obrazovnim i socijalnim ustanovama čiji se troškovi za energiju i vodu pokrivaju iz budžeta Crne Gore”, rekli su iz MKI.

Iz tog Vladinog resora su naveli da je cilj projekta takođe podrška u ispunjavanju obaveza propisanih Zakonom o efikasnom korišćenju energije, koje proizlaze iz EU direktiva.

Iz MKI su naveli da se očekuje i rezultat se u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i postizanju nacionalno određenog doprinosa (INDC/PNOD).

“Jedan od ciljeva je i pozitivan uticaj na zapošljavanje domaćih građevinskih i konsultantskih firmi, čime se održava kontinuitet njihovih prihoda i očuvanje postojećih, kao i stvaranje novih radnih mjesta”, naveli su iz MKI.

Vojinović je kazao da je riječ o radovima vrijednim oko šest miliona EUR, koji će osim postizanja maksimalne energetske efikasnosti u ovim objektima, dovesti i do unapređenja ambijenta za boravak i rad učenika i profesora.

On je rekao da ti radovi ujedno mogu ozvaničiti i početak dvogodišnjeg investicionog ciklusa, koji može biti najveći u istoriji.

Vojinović je kazao da će do prvog septembra biti otvorena Osnovna škola “Dušan Korać” u Bijelom Polju i da je u završnoj fazi evaluacija ponuda za radove na OŠ “Vladimir Nazor” i da će početkom avgusta imati kamen temeljac na tom objektu.

On je naveo da je raspisan međunarodni konkurs za idejno rešenje škole u City kvartu i da se uskoro očekuje finiš idejnih rešenja za vrtiće u City kvartu i u Beranama.

Kako je rekao, odabran je obrađivač glavnog projekta za vrtiće u Baru i Ulcinju, u toku je evaluacija tendera za nabavku 6,5 miliona vrijedne računarske opreme, a takođe i nabavka novih 25 vozila za prevoz učenika.

“Na osnovu svega ovoga, jasno je da su ulaganja u obrazovanje nikad veća i da o budućnosti naše djece mislimo na pravi način“, rekao je Vojinović.

Iz MKI su kazali da je za implementaciju projekta zadužen taj resor, u saradnji sa relevantnim ministarstvima i Upravom za katastar i državnu imovinu.

Oni su objasnili da ključne odluke vezane za projekat donosi Koordinacioni odbor, čiji su članovi predstavnici institucija obuhvaćenih projektom.

MKI planira da, u sklopu ovog projekta, objavi poziv za pretkvalifikaciju u julu, za izvođenje radova na unaprijeđenju energetske efikasnosti u nekoliko objekata.

Kako je najavljeno, sljedeće obrazovne ustanove su obuhvaćene planom, OŠ “Vuk Karadžić” u Beranama, OŠ “Vladislav Ribnikar” i OŠ “Risto Ratković” u Bijelom Polju, Gimnazija i Srednja likovna škola “Petar Lubarda” u Cetinju, OŠ “Lovćenski partizanski odred” u Cetinju, kao i OŠ “Srbija” i OŠ “Jugoslavija” u Baru.

Iz MKI su naveli da taj poziv za pretkvalifikaciju predstavlja korak ka daljoj implementaciji projekta i unapređenju energetske efikasnosti u navedenim objektima.

Kroz tu inicijativu, kako se dodaje, MKI nastoji da osigura da ove škole postanu energetski efikasnije, smanjujući njihovu potrošnju energije i troškove za energiju.

“Radovi će obuhvatiti različite aspekte, uključujući radove na omotaču objekta, zamjenu sistema grijanja, zamjenu sistema osvjetljenja i ostale mjere koje će poboljšati termalni komfor u objektima i smanjiti potrošnju energije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da objavljivanje poziva za pretkvalifikaciju predstavlja važan korak u daljem razvoju projekta i pokazuje posvećenost Vlade unapređenju energetske efikasnosti u javnim zgradama.

“Kroz ove aktivnosti, očekuje se da će se ostvariti značajan napredak u smanjenju potrošnje energije, smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte i postizanju nacionalno određenog doprinosa u oblasti zaštite životne sredine”, dodaje se u saopštenju.

