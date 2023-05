Potpisan ugovor o otvaranju fabrike u Gornjem Obodu

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – U Prijestonici Cetinje danas je potpisan ugovor o zakupu nepokretnosti na period od deset godina, i to dvije hale koje se nalaze u okviru kompleksa Gornjeg Oboda površine 6,27 hiljada kvadratnih metara.

Time su, kako je saopšteno iz Prijestonice Cetinje, stvoreni uslovi za nova investiciona ulaganja, zapošljavanje lokalnog stanovništva i ostvarivanje ekonomskih benefita za Prijestonicu Cetinje.

“Ugovorom, koji se zaključuje na period od deset godina, predviđena je obaveza investicionog ulaganja u hale koje su predmet zakupa u minimalnom iznosu od 500 hiljada EUR i otvaranje minimum 20 novih radnih mjesta, a tokom perioda realizacije investicije očekuje se trend rasta broja zaposlenih”, navodi se u saopštenju.

Svjesni činjenice da se jedino investicijama u lokalnu privredu mogu podstaći dinamičan rast i ekonomski razvoj grada, odmah na početku mandata u prošloj godini nova gradska uprava Prijestonice Cetinje pristupila je kreiranju novih javnih politika koje imaju za cilj izgradnju privlačnog poslovnog ambijenta za potencijalne investitore.

“Kroz definisanje pravnog okvira i usvajanja paketa stimulativnih mjera, izradu planske dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izgradnju putne infrastrukture, kreiran je atraktivan poslovni ambijent koji Cetinje čini prepoznatljivom i privlačnom destinacijom za investiranje i otvaranje novih radnih mjesta”, rekli su iz Prijestonice Cetinje.

Danas, početak realizacije ove značajne investicije, predstavlja rezultat svega onoga što je urađeno u prethodnoj godini.

“U narednom periodu očekivanja gradske uprave su slična investiciona ulaganja u naš grad i ono što je najvažnije, otvaranje novih radnih mjesta i bolji ekonomski standard za sve građane Prijestonice”, zaključuje se u saopštenju.

