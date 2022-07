Potpisan ugovor o kreditu za mala i srednja preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija EIB Globala i crnogorski Investiciono-razvojni fond (IRF) potpisali su danas ugovor o kreditu vrijedan 50 miliona EUR za klimatski prihvatljiva i energetski efikasna ulaganja lokalnih malih i srednjih preduzeća (MSP).

Nova klimatska kreditna linija od 50 miliona EUR predstavlja drugu tranšu finansijskog okvira koji je potpisan prošle godine.

„Delegacija Evropske investicione banke (EIB), banke Evropske unije (EU) i njenog nedavno osnovanog razvojnog ogranka EIB Globala i IRF-a, danas je u Podgorici potvrdila kontinuitet uspješne saradnje, potpisivanjem ugovora o kreditu za finansiranje MSP-a, klimatskih i prioritetnih projekata“, navodi se u saopštenju Fonda.

Iz IRF-a su objasnili da će kreditna linija, dostupna u IRF-u, omogućiti malim i srednjim preduzećima da se pozabave pitanjima likvidnosti i investiraju u poboljšanje energetske efikasnosti svojih preduzeća, smanjujući zavisnost zemlje od fosilnih goriva i gubitka električne energije.

„Ova operacija je dio programa oporavka Tima Evrope od koronavirusa i otvara novi izvor prijeko potrebnog finansiranja klimatske i ekološke održivosti za brzu dekarbonizaciju lokalne ekonomije i njeno odvajanje od fosilnih goriva“, navodi se u saopštenju.

Vršilac dužnosti generalnog direktora EIB Globala, Markus Berndt, saopštio je da će ugovor o zajmu, koji je danas potpisan, pomoći crnogorskim kompanijama da transformišu svoje poslovanje i pređu u klimatski neutralnu, cirkularnu i održivu ekonomiju.

„Ovaj zajam je još jedan znak kontinuirane podrške EIB Globala Crnoj Gori i njenoj transformaciji u održivu i zelenu ekonomiju, sposobnu da stvori radna mjesta i prihode za građane Crne Gore“, naveo je Berndt.

Izvršna direktorica IRF-a, Irena Radović, kazala je da očekuje da će u periodu postpandemijskog oporavka, današnji sporazum, odnosno druga tranša u okviru finansijskog okvira koji je prvi klimatski okvir u regionu Zapadnog Balkana, dati dodatni impuls razvoju crnogorske ekonomije i stvaranju boljih uslova za kvalitet života u Crnoj Gori.

„Radi o projektu koji ima naglašenu klimatsku komponentu, a potpisivanje današnje tranše omogućava ozelenjavanje crnogorske ekonomije. Zato je IRF u proteklom periodu, na bazi intenzivne i vrlo kvalitetne saradnje sa EIB-om, postao lider kad su u pitanju zeleni projekti i ima ambiciju da postane lider kada je u pitanju digitalizacija crnogorske ekonomije, kao što smo takođe zauzeli lidersku pozciju kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje žena“, poručila je Radović.

Ona je istakla da je EIB institucija koja je napravila velike promjene u Crnoj Gori i da je upravo uz pomoć saradnje sa EIB-om, IRF uspio tokom prethodnog perioda da implementira preko 1,2 hiljade projekata.

„Radi se o saradnji koja je dozvolila i omogućila da se crnogorska privreda osnaži sa preko 520 miliona EUR u proteklom periodu. Smatram da su to zaista podaci koji su vrijedni pažnje“, kazala je Radović.

EIB Global i IRF su, od 2020. godine, obezbijedili 150 miliona EUR pristupačnijih kredita kako bi podstakli oporavak nakon pandemije i dekarbonizaciju crnogorske privrede.

Globalna saradnja EIB sa IRF-om omogućila je brži oporavak MSP od pandemije i podržala transformaciju Crne Gore ka cirkularnoj, zelenoj, održivoj i socijalno pravednoj ekonomiji.

„EIB Global spreman je da podržati Ekonomski i investicioni plan Evropske komisije (EK) povećanjem finansijske i tehničke podrške za razvoj infrastrukture, povezanosti i projekata energetske efikasnosti u Crnoj Gori, koji su ključni za održivi, zeleni razvoj zemlje i brže pristupanje EU“, navodi se u saopštenju.

EIB je do sada podržao ekonomski i društveni razvoj Crne Gore sa blizu milijardu EUR uloženih u podršku crnogorskim malim poduzećima i razvoju zelene i održive nacionalne saobraćajne mreže.

„EIB Global planira da nastaviti da podržava razvoj održive saobraćajne, zdravstvene, obrazovne infrastrukture i vodosnabdijevanja. Globalna ulaganja EIB-a u Crnu Goru otključala su sa dodatnih dvije milijarde EUR finansiranja za projekte u zemlji“, zaključuje se u saopštenju.

