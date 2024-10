Potpisan ugovor o koncesiji za geološka istraživanja crvenog boksita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar rudarstva, nafte i gasa, Admir Šahmanović, potpisao je sa izvršnim direktorom kompanije Novi boksiti Željkom Markušom ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju potencijalnih ležišta crvenih boksita “Blok 4” – Nikšićka župa.

Predstavnici kompanije Novi boksiti su, kako je saopšteno, detaljno izložili Šahmanoviću i državnom sekretaru Dinu Tutundžiću planove i dinamiku aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu.

“U fazi pripremnih radova i detaljnih geoloških istraživanja, uključujući projektovanje, istražno bušenje i izradu probne eksploatacione etaže, biće angažovano 25 radnika različitih kvalifikacija, uključujući diplomirane inženjere geologije, rudarstva, mašinstva, kao i rudarske operatere i administrativno osoblje”, navodi se u saopštenju.

Kako su naveli iz kompanije, “Novi boksiti” su već uložili milion EUR u opremu za pripremne i istražne radove, a trenutno je u toku nabavka dodatne opreme vrijedne dva miliona.

Takođe, u narednom periodu planirana je kupovina opreme u vrijednosti od sedam miliona EUR.

Iz resornog Ministarstva su rekli da, ukoliko istraživanja potvrde komercijalne rezerve crvenih boksita, kompanija planira otpočeti radove na otkrivci sa dnevnim obimom radova od dvije hiljade kubnih metara (m3), u trajanju od 220 do 280 radnih dana godišnje, u zavisnosti od vremenskih uslova.

“U ovoj fazi, planirano je dodatno zapošljavanje 50 radnika koji će raditi u četvorobrigadnom sistemu, obuhvatajući rukovaoce rudarskim mašinama, bušače, vozače, radnike na održavanju, magacionere i stražare”, navodi se u saopštenju.

U saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice, kompanija planira i realizaciju programa stipendiranja mladih kadrova sa srednjom i visokom stručnom spremom, čime se želi dodatno podstaći zapošljavanje mladih u sektoru rudarstva, a prosječna neto plata radnika u ovoj fazi, kako je saopšteno, biće veća od hiljadu EUR.

Zajednički zaključak je da ovaj projekat predstavlja značajan iskorak u oblasti rudarstva, sa ciljem jačanja privrednih kapaciteta Nikšićkog regiona i unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva.

