Potpisan sporazum sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlade Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) potpisale su sporazume o ekonomskoj saradnji i zajedničkom ulaganju.

Sporazume su, na svečanosti u Predsjedničkoj palati u Abu Dabiju, potpisali crnogorski premijer Milojko Spajić i vicepremijer Vlade UAE i ministar vanjskih poslova, Šeik Abdulah Bin Zajed Al Nahjan, uz prisustvo predsjednika Šeika Muhameda bin Zajeda Al Nahjana.

Iz Vlade su kazali da je svrha sporazuma da podstakne razvoj saradnje na osnovu jednakosti i uzajamne koristi u potpunom skladu sa zakonodavstvima dvije države.

Saradnja će, kako se navodi, obuhvatiti brojne oblasti, sa posebnim fokusom na strateške i projekte od javnog interesa, koji će rezultirati ekonomskim benefitima za građane obje države.

Spajić je nakon potpisivanja kazao da su Crnoj Gori neophodne investicije kredibilnih kompanija koje su imale decenije uspješnih velikih projekata, i za koje su najreputabilnije države svijeta spremne da garantuju.

Prema njegovim riječima, sporazumom o ekonomskoj saradnji stvoren je osnov za proširenje oblasti saradnje, koje će rezultirati većim ulaganjima u Crnu Goru.

“Sporazum o saradnji u oblasti turizma predstavlja osnovu za projekte, koji će rapidno ubrzati ekonomski rast, otvoriti nova radna mjesta te poboljšati standard i kvalitet života, ravnomjerno raspoređujući benefite – na jugu i sjeveru zemlje”, rekao je Spajić.

On je naglasio da je odredba Sporazuma predviđa razvoj projekata u različitim regionima Crne Gore, prvi put u istoriji vodeći računa o ravnomjernom razvoju zemlje.

Spajić je kazao i da je ovo velika šansa Crne Gore za ubrzani ekonomski razvoj, a time i korak ka mnogo većim platama, penzijama i drugim benefitima za sve građane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS