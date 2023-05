Potpisan Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu između Vlade i švajcarskog Saveznog vijeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović i ambasador Švajcarske, Urs Schmid, danas su u Podgorici potpisali Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta između crnogorske Vlade i švajcarskog Saveznog vijeća.

Ibrahimović je rekao da je potpisivanje tog sporazuma vrlo značajno za crnogorske prevoznike imajuću u vidu da Crna Gora i Švajcarska nijesu u prethodnom periodu uredile odnose u prevozu putnika i tereta na bilateralnom nivou u oblasti drumskog prevoza.

“Crna Gora od obnove nezavisnosti želi da na bilateralnom nivou uredi prevoz putnika i tereta, kako sa zemljama regiona tako i sa evropskim državama, u skladu sa svojom politikom u ovoj oblasti”, navodi se u saopštenju.

Takođe, Ibrahimović je rekao da Ministarstvo kapitalnih investicija vodi politiku liberalizacije prevoza tereta sa svim partnerskim zemljama koje imaju sličnu politiku u međunarodnom drumskom prevozu.

Schmid je kazao da ga posebno raduje činjenica da je potpuna liberalizacija prevoza tereta dogovorena i sa Crnom Gorom, što znači da za obavljanje prevoza tereta između dvije države nijesu potrebne dozvole, čime se ubrzavaju administrativne procedure i smanjuju troškovi.

Nakon potpisivanja Sporazuma, obje strane su istakle zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom dva resorna ministarstva, uz nadu da ona može biti dodatno unaprijeđena.

Ibrahimović je kazao i da danas potpisani Sporazum znači korak ka produbljivanju međunarodne saradnje i približavanju Crne Gore evropskom sistemu vrijednosti i načinu poslovanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS