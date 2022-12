Potpisan Opšti kolektivni ugovor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opšti kolektivni ugovor kojim su regulisana brojna radnička prava potpisan je u Ministarstvu rada.

To je potvrđeno Vijestima u Socijalnom savjetu.

OKU su potpisali predstavnici Unije slobodnih sindikata, Saveza sindikata, Unije poslodavaca i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

OKU će važiti tri godine, a granski kolektivni ugovori se sa njim moraju zaključiti u roku od godinu.

Kolektivni ugovori kod poslodavca usaglasiće se sa ovim kolektivnim ugovorom i granskim kolektivnim ugovorom u roku od šest mjeseci od dana donošenja granskih kolektivnih ugovora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS