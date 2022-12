Potpisan Memorandum o saradnji Univerziteta i Eko-fonda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Univerziteta Crne Gore i Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond) potpisali su Memorandum o saradnji, definisan na principima uspostavljanja naučne saradnje u oblastima energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, zaštite životne sredine i klimatskih promjena.

Memorandum su danas potpisali rektor UCG Vladimir Božović i izvršni direktor Eko-fonda, Draško Boljević.

Božović je pozdravio potpisivanje sporazuma kroz koji će, između ostalog, eksperti sa Univerziteta Crne Gore koji pokrivaju razne naučne oblasti pružati savjete i podršku u pripremi ključnih strateško-planskih dokumenata.

„Ekspertima sa Univerziteta, naročito sada kada su jasno definisane oblasti saradnje, biće omogućeno još lakše da pronađu svoje mjesto u pozivima Eko-fonda, kao i da učestvuju u pripremi studija, izvještaja i programa u razvoju i realizaciji projekata”, kazao je Božović.

Boljević je istakao značaj potpisivanja ovog dokumenta koji će dati veliki doprinos u cilju realizacije naučnih istraživanja i niza drugih aktivnosti koje će Eko-fond sprovoditi i finansirati kroz dalje zajedničke projekte.

Sporazum je, kako je saopšteno, nastao kao ishod prezentacije Eko-fonda u Rektoratu Univerziteta na kojoj je zaključeno da se sinergijom UCG i Fonda za zaštitu životne sredine može odgovoriti brojnim izazovima koji pogađaju Crnu Goru, a usko su vezani za oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

