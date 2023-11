Potpisan Memorandum o saradnji UCG i Plantaža

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rektor Univerziteta Crne Gore (UCG) Vladimir Božović i direktor kompanije Plantaže Igor Čađenović, potpisali su danas Memorandum o saradnji koji predstavlja temelj za buduće zajedničke aktivnosti u oblasti poljoprivrednih i tehničko-tehnoloških nauka.

Potpisnici sporazuma su se složili da će buduća saradnja Univerziteta i Plantaža biti realizovana u cilju unapređenja strateškog razvoja, inovacija i naučnog napretka u Crnoj Gori.

Saradnja će biti ostvarena kroz niz ključnih inicijativa u kojima će biti intenzivirana saradnja između članica Univerziteta koje sprovode istraživanja u oblasti poljoprivrednih i tehničko-tehnoloških nauka i Sektora za razvoj kompanije Plantaže.

“Najintezivnija saradnja se očekuje sa Biotehničkim fakultetom UCG, koji svojim istraživanjima, zajedno sa Plantažama, doprinosi razvoju vinogradarstva i vinarstva, a osim nastavnog i naučno-istaživačkog dijela, ima i svoju proizvodnju grožđa i vina”, navodi se u saopštenju UCG.

Sinergijom nauke i struke, Univerzitet i Plantaže aktivno će učestvovati u međunarodnim i nacionalnim programima, čime će se podržati razmjena znanja, ideja i resursa, te omogućiti stvaranje veza sa drugim relevantnim institucijama i stručnjacima u ovoj oblasti.

“Pored toga, saradnja će se ogledati kroz pružanje ekspertize i podrške u razvoju strateških planova, izradi studija i programa za projekte u poljoprivredi i tehnologiji, kao i planiranje i realizaciju zajedničkih projekata”, dodaje se u saopštenju.

Kompanija Plantaže posjeduje licencu za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti u oblasti poljoprivrednih nauka i predstavlja pozitivan primjer povezivanja nauke i privrede.

Potpisnici Memoranduma će u budućnosti, kroz zajedničke promotivne aktivnosti, informisati javnost o svojoj daljoj saradnji na ostvarenju ciljeva proklamovanih u Memorandumu.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i dekanica Biotehničkog fakulteta Božidarka Marković i direktor pravnog sektora Plantaža Goran Milić.

