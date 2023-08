Potpisan memorandum o saradnji Monteputa i Puteva Srbije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić i pomoćnik direktora Puteva Srbije Miodrag Poledica potpisali su memorandum o poslovnoj saradnji, što je prvi korak ka povezivanju sistema elektronske naplate putarine dvije države, saopšteno je iz Monteputa.

Navodi se da to podrazumijeva da građani Crne Gore i Srbije mogu elektronski platiti putarine u obje zemlje, ukoliko posjeduju tag uređaj.

Ljiljanić je kazao da će povezivanje sistema elektronske naplate putarine doprinijeti poboljšanju usluga za sve korisnike.

„Takav način naplate putarine olakšava putovanje građanima naših zemalja, jer podrazumijeva bržu naplatu i kraće zadržavanje na rampama, što doprinosi smanjenju gužvi“, naveo je Ljiljanić.

Cilj je, kako je rekao, kvalitetnije putovanje, kvalitetnije pružanje usluga, ali i bezbjednost u saobraćaju.

Kako je saopšteno, potpisivanje memoranduma je nastavak regionalne saradnje između privrednih subjekata koji upravljaju autoputevima, jer je Monteput u prethodnom periodu potpisao memorandume o saradnji sa preduzećima „Hrvatske autoceste“ i „Autoceste FbiH“.

“Nadam se da ćemo nastaviti saradnju i ubrzati inicijative za izgradnju preostalih dionica autoputa Beograd – Bar, što će znatno smanjiti vrijeme putovanja i donijeti značajne benefite za naše građane i države”, istakao je Ljiljanić.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Srbije, Goran Vesić, rekao je da zajednička elektronska naplata putarine između Srbije i Crne Gore ne znači samo olakšanje putovanja, već i dodatno povezivanje naroda i država.

