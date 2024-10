Potpisan memorandum o saradnji između Turske privredne komore u Crnoj Gori i SSICG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednici odbora direktora Savjeta stranih investitora, Tamaš Kamaraši i Turske privredne komore, Burhan Genć potpisali su Memorandum o saradnji između te dvije poslovne asocijacije.

Kamaraši je naveo da Savjet stranih investitora kontinuirano radi na uspostavljanju kvalitetne saradnje sa donosiocima odluka, ali i sa poslovnim udruženjima koja okupljaju kompanije sa najboljim poslovnim praksama i standardima.

“Memorandum o saradnji koji smo potpisali nije formalnost – on dokazuje našu iskrenu posvećenost da unaprijedimo poslovni ambijent i poboljšamo investicionu reputaciju zemlje. Uvjeren sam da zajedničkim djelovanjem možemo stvarati temelje za održivi rast i razvoj crnogorske ekonomije”, rekao je Kamaraši.

Genć je podsjetio da je ovo udruženje, od svog osnivanja prošle godine, posvećeno jačanju ekonomskih veza Crne Gore i Turske, kroz podršku kompanijama koje žele da prošire svoja poslovanje u obje zemlje, ali i da teže promociji trgovine i mogućnosti za ulaganja.

„Danas smo sa zadovoljstvom potpisali Memorandum o saradnji između TurkCham Montenegro i Savjeta stranih investitora. Ovo partnerstvo predstavlja ključni korak naprijed za obje naše organizacije, jer se ujedinjujemo u naporima da ojačamo ekonomske veze Crne Gore i Turske, njegujući uspješan poslovni ambijent u Crnoj Gori”, rekao je Genć.

Prema njegovim riječima, kroz ovaj sporazum, cilj je zajednički poboljšati investicionu klimu, podržati održive poslovne prakse i pružiti vrijedne mogućnosti za umrežavanje njihovih članova.

On smatra da će ova saradnja doprinijeti ne samo prosperitetu njihovih poslovnih zajednica, već i dugoročnom ekonomskom rastu Crne Gore.

Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i ambasador Turske u Crnoj Gori, Bariš Kalkavan, koji je pozdravio ovaj važan korak u jačanju odnosa oba poslovna udruženja.

U ime Savjeta stranih investitora, potpisivanju su prisustvovali i izvršna direktorica Savjeta, Arijana Nikolić Vučinić i član Odbora direktora, Vasilis Panagopoulos.

Takođe, na sastanku koji je prethodio potpisivanju Memoranduma, učestvovali su savjetnica za trgovinske odnose pri Ambasadi Turske, Nihal Sevuk i potpredsjednik i glavni izvršni direktor Turske privredne komore u Crnoj Gori, Mustafa Aslan odnosno Volkan Gursoy.

Turska privredna komora u Crnoj Gori predstavlja ključnu platformu za promociju ekonomskih odnosa između dvije zemlje i broji preko 40 kompanija članica. Osim sprovođenja inicijativa za razvoj investicionih prilika, nastoje da pruže podršku za preko deset hiljada turskih kompanija i preduzetnika koji posluju u Crnoj Gori.

SSICG postoji 15 godina i predstavlja poslovnu asocijaciju koju čine vodeće strane kompanije. Savjet okuplja više od 40 kompanija koje generišu oko 30 odsto domaćeg bruto domaćeg proizvoda (BDP), dok se značajan broj članica ubraja u neke od najvećih poslodavaca u državi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS