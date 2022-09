Potpisan Memorandum o saradnji između dva ministarstva

Sarajevo, Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović potpisao je, u ime crnogorske Vlade, Memorandum o razumijevanju o tehničkoj saradnji između crnogorskog i Ministarstva finansija Holandije.

Nakon potpisivanja Memoranduma uslijedio je konstruktivan razgovor sa holandskom ministarkom finansija i potpredsjednicom holandske Vlade, Sigrid Kaag o ekonomskim prilikama u Crnoj Gori u kontekstu globalne krize i rata u Ukrajini.

Damjanović sa saradnicima, učestvuje na redovnom godišnjem sastanku Konstituence, grupe zemalja članica Svjetske banke (SB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na čelu sa Holandijom i Belgijom, koji se održava u Sarajevu.

“Ovogodišnje teme sastanka su Kako obuzdati globalnu inflaciju iz perspektive Centralne banke i Vlade i Energetska bezbijednost, tranzicija i saradnja”, navodi se u saopštenju.

Damjanović je u Sarajevu imao i niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima MMF-a, Svjetske banke i predstavnicima zemalja članica Konstituence.

Sa izvršnim direktorom Svjetske banke, Koenom Davidsom razgovarao je o aktuelnoj političkoj i finansijskoj situaciji u Crnoj Gori, potvrdama kreditnog rejtinga od Standard and Poor’s-a i Moodys-a, koje su ocijenjene kao znak stabilnosti javnih finansija i dobra poruka investitorima.

Damjanović se sastao i sa zamjenikom izvršnog direktora MMF-a, Bo Lijem, sa kojim je razgovarao o rebalansu budžeta koji je Vlada usvojila, kao neophodan preduslov za konsolidaciju javnih finansija pred pripremu budžeta za narednu godinu, kao i o fiskalnoj održivosti seta zakona nove poreske politike ali i sajber napadima sa kojim se suočava državna informatička struktura.

Takođe je obavljen sastanak sa direktorom Međunarodnog monetarnog fonda – Odsjek za Evropu, Alfredom Kamerom, na teme finansijske i ekonomske situacije u Crnoj Gori i okruženju i mogućih načina buduće saradnje Crne Gore i MMF-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS