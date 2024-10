Potpisan Memorandum o ekonomskoj saradnji vlada Crne Gore i SAD-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Memorandum o ekonomskoj saradnji između crnogorske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koji će biti podsticaj za dodatno jačanje odnosa dvije države, potpisan je danas u Vašingtonu, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

Memorandum su poptisali potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, Nik Đeljošaj i podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Hose V. Fernandez.

Kako je saopšteno iz Đeljošajevog kabineta, potpisnici su saglasni da je Memorandum jedan od ključnih rezultata dugogodišnjeg zajedničkog djelovanja, a koji predstavlja osnov daljeg povezivanja između privrednih sektora dvije države.

„SAD su prijatelj Crne Gore, a ekonomski dijalog potvrda našeg konstruktivnog ekonomskog partnerstva, pri čemu je važno da u kontinuitetu kroz posvećeni rad naših administracija identifikujemo nove oblasti za zajednički ekonomski razvoj i radimo na njihovoj punoj implementaciji”, poručio je Đeljošaj.

U saopštenju se navodi da je razgovarano o saradnji u oblasti bezbjednosti investicija i rješavanju netržišnih politika i praksi.

Fernandez je poručio da Memorandum o razumijevanju ima za cilj jačanje saradnje između SAD i Crne Gore, proširenje bilateralne trgovine i ulaganja i podršku regionalnoj ekonomiji koja će koristiti američkim i crnogorskim radnicima i preduzećima.

On je kazao i da se Crna Gora pokazala kao dobar partner.

„Čestitam vam na dobijanju pozitivnog IBAR-a koji je prepoznat kao veoma izazovan posao naročito u dijelu napredovanja na polju vladavine prava. Vjerujemo da će se vaš rad i napredak isplatiti i da će Crna Gora postati idealno mjesto za efikasnije poslovanje kao i za investicije”, poručio je Fernandez.

Đeljošaj je kazao da zajedničkim zalaganjem dvije vlade i privrednih subjekata, može biti stvoreno povoljno okruženje za investicije i trgovinsku razmjenu, što će doprinijeti ekonomskom rastu i razvoju obje države.

„Koristim priliku da ohrabrim američke kompanije da prepoznaju Crnu Goru kao sigurnu investicionu destinaciju”, rekao je Đeljošaj.

On je dodao da Crna Gora, uz jasnu ekonomsku predvidljivost i prepoznatljivo investiciono okruženje, sprovodi posvećenu borbu protiv korupcije, doprinoseći stvaranju sigurnog ambijenta za američke investitore kojih u Crnoj Gori ima preko 240 u brojnim sektorima.

