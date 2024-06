Potpisan Memorandum između Crne Gore i Italije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović i ambasadorka Italije u Crnoj Gori, Andreina Marsella, potpisali su Memorandum između dvije zemlje.

Iz MSP je saopšteno da Memorandum predstavlja izuzetno važan korak za crnogorske pomorce i pomorsku administraciju.

“Memorandum osigurava priznanje crnogorskih pomorskih sertifikata i kvalifikacija prema standardima Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje sertifikata i vršenje brodske straže pomoracat. Time se otvaraju vrata crnogorskim pomorcima za rad na italijanskim brodovima, što znatno povećavaju njihove mogućnosti zapošljavanja”, rekao je Radulović.

S obzirom na dugu tradiciju pomorstva u Crnoj Gori, Radulović je kazao da je to ogroman korak naprijed koji omogućava našim pomorcima da svoje vještine i znanja primijene i na međunarodnom nivou.

Iz MSP su naveli da potpisivanje Memoranduma predstavlja priznavanje visokih standarda obuke i obrazovanja koje nudi crnogorski sistem pomorskog obrazovanja.

“Naše pomorske obrazovne institucije koje pružaju obuku pomorcima sada će biti prepoznate kao institucije koje ispunjavaju međunarodne standarde, što dodatno povećava ugled Crne Gore kao pomorske nacije”, dodali su iz MSP.

Radulović je saopštio da je pomorska industrija jedan od ključnih sektora za obje zemlje, a ovakva saradnja otvara nove mogućnosti za zajedničke projekte, razmjenu znanja i tehnologije, te unapređenje pomorskih operacija.

“Time se ne samo unapređuju ekonomski odnosi, već se takođe grade mostovi prijateljstva i saradnje između dvije države”, zaključio je Radulović.

