Potpisali ugovor o realizaciji projekata izgradnje lokalne infrastrukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Uprave za kapitalne projekte i Opštine Ulcinj potpisali su ugovor o realizaciji projekata izgradnje lokalne infrastrukture.

Ugovor vrijedan 410 hiljada EUR potpisali su direktor Uprave za kapitalne projekte, Esmin Bećović i predsjednik Opštine Ulcinj, Omer Bajraktari.

“Obezbijeđena sredstva omogućiće realizaciju projekata unapređenja putne infrastrukture na teritoriji Ulcinja”, navodi se u saopštenju Uprave.

Iz Uprave je saopšteno da se Bećović sastao sa Bajraktarijem i državnim sekretarom Ministarstva finansija, Agronom Ibrahimijem, sa kojima je razgovarao o realizaciji kapitalnih projekata na području Opštine Ulcinj.

“Tokom sastanka, predstavnici lokalne samouprave istakli su potrebu za daljim unapređenjem infrastrukturnog razvoja Ulcinja, sa posebnim osvrtom na realizaciju projekta za izgradnju bulevara koji predstavlja jedan od najznačajnijih projekata grada“, navodi se u saopštenju.

Bećović je istakao važnu ulogu Uprave za kapitalne projekte u pripremi i realizaciji projekata unapređenja saobraćajne, komunalne i druge infrastrukture i naglasio da će dobra saradnja Uprave i Opštine doprinijeti daljem razvoju i podizanju kvaliteta života stanovnika Ulcinja.

