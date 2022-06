Potpisali Sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Asocijacija Menadžera Crne Gore potpisali su Sporazum o saradnji koji otvara nove mogućnosti za njeno unapređenje kroz zajedničke aktivnosti, uzajamnu pomoć i podršku.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvojai turizma, dvije strane prepoznale su izuzetan potencijal u razmjeni iskustava i mogućnostima djelovanja u narednom periodu.

“Zaključeno je da potpisnici Sporazuma dijele zajedničke vrijednosti i ciljeve, usmjerene na ekonomski razvoj i održivost crnogorske privrede kao i na unaprjeđenje menadžerskih i preduzetničkih znanja i vještina”, kaže se u saopštenju.

Sporazum predviđa saradnju u oblastima: praćenja pojava i kretanja u privredi i ocjenjivanja njihovog dejstva na ekonomska kretanja u zemlji, razmjenu znanja, ekspertiza i dobrih praksi, obostrano pružanje pravovremenih i kvalitetnih informacija, organizovanje zajedničkih konferencija i događaja koji promovišu različite privredne djelatnosti i edukativne sadržaje, pomoć i podršku u uspostavljanju saradnje i povezivanju sa ostalim organizacijama, institucijama i naučnim ustanovama.

Kao posebna polja saradnje navode se međusobna podrška, razmjena iskustava na polju ekonomske diplomatije, međunarodne saradnje, evropskih integracionih procesa u cilju što boljeg pozicioniranja i promocije crnogorskih privrednih potencijala, saradnja na polju digitalne transformacije, privrede i javne uprave.

Kao posebna poljaa saradnje navedeni su i nastavak saradnje i podrške projektu dodjele nacionalne nagrade najuspješnijim menadžerima/kama i preduzetnicima/cama godine, kao i saradnja na projektima za ekonomsko snaženje i unaprjeđenje menadžerskih i preduzetničkih vještina žena.

Predloženo je da se saradnja u navedenim oblastima sprovodi kroz zajedničke sastanke, radionice, seminare, okrugle stolove, konferencije i druge aktivnosti koje bi bile usmjerene na promociju menadžerske profesije i znanja, unaprjeđenje uslova poslovanja, slobodnog kretanja ljudi, robe i kapitala.

“Kao jedna od prvih aktivnosti dogovorena je komunikacija sa Ministarstvom prosvjete i drugim nadležnim institucijama kako bi se adresirao problem, sa jedne strane nedostatka kvalitetnog kadra u sektorima poput ugostiteljstva, a sa druge hiperprodukcije određenih zanimanja”, kaže se usaopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je bilo riječi i o rješenjima za poboljšanje poslovnog ambijenta u zemlji, zakonu o radu kao i problemima sa kojima se preduzetnici svakodnevno susrijeću.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović poručio je da Vlada ostaje otvorena za sve sugestije i predloge Asocijacije koju vidi kao važnog partnera u misiji povećanja ekonomskog rasta i napretka države.

