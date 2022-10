Potpisali petogodišnji nastavak održavanja mobilne mreže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom i Ericsson Nikola Tesla potpisali su petogodišnji sporazum vrijedan 12,5 miliona EUR, kojim će biti nastavljena višedecenijska saradnja na održavanju, unapređenju i modernizaciji mobilne mreže Telekoma.

Sporazum su potpisali izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić i predsjednica kompanije Ericsson Nikola Tesla, Gordana Kovačević.

Udovičić je saopštio da je saradnja sa Ericssonom Nikola Tesla jako bitna za Telekom, poručujući da će nastaviti da zajednički usmjeravaju resurse u jačanje mobilne infrastrukture, prenosi PR Centar.

„Ericsson Nikola Tesla je pouzdan partner sa kojim ćemo izgraditi mrežu koja će po kvalitetu biti na nivou evropskih. Sigurni smo da ćemo i dalje raditi uspješno i na temelju pravih vrijednosti, kako bi vrlo brzo modernizovali cijelu mrežu i pružili korisnicima najbolja moguća iskustva“, kazao je Udovičić.

On je napomenuo da Ericsson Nikola Tesla već više decenija pruža podršku Telekomu u razvoju mreže, a zajedno su započeli i projekat lansiranja komercijalne mreže pete generacije, koji je jedan od najvećih u Crnoj Gori posljednjih godina.

„I druge velike projekte već niz godina realizujemo uz njihovu podršku, pa smo tako zajedno sa njima sproveli i veliku modernizaciju 4G mreže, opet u rekordnom roku na 80 lokacija u Crnoj Gori, zahvaljujući čemu imamo najveću pokrivenost naseljene teritorije Crne Gore – više od 97 odsto stanovništva i gotovo 78 odsto ukupne teritorije Crne Gore – 4G mrežom“, dodao je Udovičić.

Kovačević je zahvalila Crnogorskom Telekomu što su, kako je rekla, prepoznali izvrsnost Ericssona Nikole Tesle i njegovih stručnjaka, potvrđenu od brojnih operatora širom svijeta.

Njihova želja je, kako je kazala, da u snažnom partnerstvu i zajedničkim timskim radom pruže najbolje korisničko iskustvo korisnicima u Crnoj Gori.

„Veseli me nastavak dugogodišnje saradnje s našim partnerom Crnogorskim Telekomom, vodećim telekomunikacionim operatorom u Crnoj Gori. Zaključenje ovog sporazuma, koji uključuje uvođenje 5G tehnologije širom Crne Gore te modernizaciju čitave radijske mreže Crnogorskog Telekoma, osiguraće povećanje kapaciteta mreže i smanjenje latencije”, poručila je Kovačević.

Prema njenim riječima, 5G tehnologija, uz to što je najnovija generacija mobilne mreže koja omogućuje još atraktivnije korisničko iskustvo, je platforma za inovacije u svim područjima ljudskog djelovanja, a njena primjena ima ogroman transformacioni potencijal.

Telekom je, kako su saopštili njegovi predstavnici, u martu ove godine postao prvi operator u Crnoj Gori koji je pustio u komercijalni rad 5G mrežu na više lokacija u Podgorici.

“Već polovinom godine, dakle u najkraćem mogućem roku, ispunili smo obećanje koje smo dali prilikom komercijalnog lansiranja mreže – Podgorica je postala prvi 5G grad u Crnoj Gori”, dodali su iz kompanije.

Danas aktivnu 5G mrežu ima 18 crnogorskih gradova, čime Telekom pokriva gotovo 70 odsto stanovništva, a cio taj projekat realizovali su uz podršku kompanije Ericsson Nikola Tesla koja je obezbijedila sigurnu i pouzdanu mrežnu tehnologiju.

