Potpisali Memorandum o saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata

Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – Memorandum o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) i crnogorske Vlade, potpisan je danas u Sarajevu.

Memorandum su potpisali ministar komunikacija i prometa Vojin Mitrović i crnogorski ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

„Kako je istaknuto tokom bilateralnog sastanaka delegacija BiH i Crne Gore, uvažavajući sve do sada zaključene bilateralne sporazume, izgradnja prometne infrastrukture od ključnog je značaja za ekonomski i društveni razvoj dvije zemlje“, navodi se u saopštenju crnogorskog Ministarstva.

Mitrović je ocijenio da izgradnja i održavanje putnih komunikacija i objekata na njima ima izuzetan značaj za regionalno povezivanje prometne infrastrukture država Zapadnog Balkana i članica Evropske unije (EU), što doprinosi boljoj privrednoj saradnji i ekonomskom razvoju.

„Izgradnjom prometne infrastrukture poboljšala bi se povezanost Sarajeva i Podgorice, kao i direktne veze između susjeda“, poručio je Mitrović.

Ibrahimović je naveo da mu je izuzetno zadovoljstvo što je imao čast da potpiše Memorandum o saradnji koji je, kako je ocijenio, prvi korak ka realizaciji više veoma važnih projekata za bolje prometno povezivanje dvije prijateljske zemlje.

„Ovim potpisom potvrđujemo da želimo jačati naše međudržavne, prijateljske veze, ali i naše ekonomsko-privredne veze“, rekao je Ibrahimović.

On je dodao da će narednih dana u crnogorskoj Skupštini biti potvrđen Sporazum o sufinansiranju izgradnje mosta preko Tare na granici Šćepan Polje – Hum i da su u budžetu za narednu godinu već predviđena sredstva koju za tu namjenu treba da izdvoji crnogorska strana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS