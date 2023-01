Potencijali Zetske ravnice značajni za crnogorski agrar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potencijali Zetske ravnice su od prvorazrednog značaja za crnogorski agrar, ocijenili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Opštine Zeta.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović, sa saradnicima, boravio je u radnoj posjeti Ministarstvu poljoprivrede, gdje je sa državnim sekretarom Stevanom Gajevićem i predstavnicima tog resora razgovarao o aktuelnim pitanjima iz oblasti poljoprivrede koja su od značaja za novoosnovanu opštinu.

„Sagovornici su razgovarali o izazovima sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači, između ostalog o održavanju nekategorisanih i lokalnih puteva, podršci Ministarstva za posebne mjere koje nijesu dio Agrobudžeta, dodjeli besplatnih plastenika, kao i uticaju elementarnih nepogoda na poljoprivredna gazdinstva u opštini“, navodi se u saopštenju.

Gajević je posebno istakao mogućnosti i značaj plodne Zetske ravnice za razvoj crnogorske poljoprivrede i turizma.

On je ocijenio da Opština Zeta ima velike šanse za razvoj kroz koncept održivog razvoja i dodao da je Ministarstvo u potpunosti posvećeno obezbjeđivanju uslova za stanovnike Zetske ravnice da maksimalno iskoriste svoje prirodne potencijale u poljoprivrednom sektoru.

„Istanuta je obostrana spremnost za unapređenjem saradnje i podrške u dijelu promocije poljoprivredne proizvodnje, edukacije poljoprivrednih proizvođača kao i promocije lokalnih manifestacija iz oblasti ruralnog razvoja u Zeti“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo će, kako je najavljeno, razmotriti mogućnost podrške pri izgradnji sajamske hale za poljoprivredu u Zeti.

Tokom sastanka razgovarano je i o problematici u vezi sa otkupom viškova poljoprivrednih proizvoda i njhove prerade, uz poseban fokus na probleme u dosadašnjem funkcionisanju i saradnji sa preduzećem Plodovi.

„Naglašeno je nezadovoljstvo povodom poslovanja ove firme i dosadašnje saradnje sa Glavnim gradom, koji ima 53 odsto akcija“, dodaje se u saopštenju.

Sastanku su prisustvovali i Amra Terzić i Milena Kotlica ispred direkcija za biljnu proizvodnju i za ruralni razvoj, kao i predstavnici Opštine Zeta, Vesna Maraš i Gavro Kaluđerović.

„Sagovornici su se sagalasili da će se u narednom periodu intenzivirati dalji razgovori i aktivnosti u cilju unapređenja ruralnog razvoja i rješavanja aktuelnih pitanja iz oblasti poljoprivrede u najmlađoj crnogorskoj opštini“, zaključuje se u saopštenju.

