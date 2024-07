Posvetiti se boljem životu svih stanovnika Berana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Berane i kompletan vasojevićki kraj su duša Crne Gore, saopštio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić i dodao da je zajednički zadatak svih da se kao društvo posvete boljem životu svih žitelja tog grada i njegove okoline.

„Opština Berane i svi njeni građani moraju dobiti onu pažnju i brigu koju s pravom zaslužuju i u tom kontekstu predano ću raditi da uspostavim što bolju saradnju između Skupštine i lokalne samouprave u vašem gradu“, naveo je Mandić u čestitki povodom Dana Opštine Berane.

Mandić je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, dodao da je izuzetno važno da svi, bilo na državnom ili na lokalnom nivou, budu apsolutno posvećeni miru i stabilnosti, jer je to temelj izgradnje bolje budućnosti koju očekuju građani Berana i Crne Gore.

„Na ovaj praznik želim da se svi prisjetimo plemenitih ideja sloge i zajedništva i da radimo ka cilju da Berane opet budu na onom uzvišenom pijedestalu na kojem su kroz istoriju uvijek i bile“, zaključio je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS