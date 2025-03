Posvećeni računovodstvenoj reformi u korporativnom i javnom sektoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija i Vlada u cjelini, posvećeni su računovodstvenoj reformi i prelasku javnog sektora na obračunsko računovodstvo, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković.

On je na Ministarskoj konferenciji Reforme finansijskog izvještavanja i izvještavanja o održivosti: kretanje kroz zelenu i digitalnu agendu kazao da je pripremljen i novi Zakon o računovodstvu u javnom sektoru i set podzakonskih akata i priručnika koji olakšavavaju primjenu nove računovodstvene metodologije.

„Istovremeno, Ministarstvo finansija vrši obuku i sertifikaciju računovođa u javnom sektoru za primjenu IPSAS standarda. Cilj nam je da podignemo svijest o značaju finansijskog i nefinansijskog izvještavanja u javnom sektoru, kako bi se nama, kao donosiocima odluka omogućile kvalitetnije informacije”, kazao je Vuković.

Konferencija, održana u Beču, okupila je predstavnike vlada, međunarodnih organizacija i eksperata iz oblasti finansija i održivosti, sa ciljem razmjene iskustava i razvoja strategija za unapređenje finansijskog izvještavanja u kontekstu zelene i digitalne tranzicije.

Vuković je istakao posvećenost Crne Gore implementaciji modernih reformi u sektoru finansija koje uključuju podsticanje održivog ekonomskog razvoja i uvođenje digitalnih tehnologija.

U svom obraćanju, on je zahvalio timu Svjetske banke i Centru za reforme u oblasti finansijskog i izvještavanja o održivosti (CFRR) na nesebičnoj podršci, koja je od neprocjenjivog značaja za Crnu Goru koja, kako je saopštio teži i predano radi da što prije pristupi EU.

Vuković je naveo da to, između ostalog, zahtijeva prihvatanje propisa EU iz oblasti računovodstva, korporativnog finansijskog izvještavanja i revizije, odnosno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa relevantnim direktivama i uredbama Evropske unije.

U okviru konferencije, organizovane su diskusije na temu integracija zelenih i digitalnih faktora u proces finansijskog izvještavanja, kao i o budućim strategijama za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja.

Posebno je istaknuta važnost saradnje između država, međunarodnih organizacija i privatnog sektora kako bi se postigla zajednička i održiva rješenja. Delegacija Crne Gore izrazila je spremnost da nastavi aktivno učešće u globalnim naporima za unapređenje održivog ekonomskog razvoja.

Konferencija u Beču predstavlja osnov za dalje jačanje međunarodne saradnje i dijaloga na polju reformi finansijskog izvještavanja, sa posebnim fokusom na izazove i prilike koje donose zelena i digitalna agenda, a predstavnici Ministarstva finansija prisustvovali su i različitim panelima i radionicama iz oblasti računovodstva, revizije i finansijskog izvještavanja, kako u oblasti korporativnih, tako i u oblasti javnih finansija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS