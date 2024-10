Posvećeni integraciji finansijskog sistema u evropski ekonomski i tržišni prostor

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Centralna banka Crne Gore (CBCG) posvećena je izvršavanju svih obaveza vezanih za dalji razvoj i integraciju finansijskog sistema u evropski ekonomski i tržišni prostor, poručila je guvernerka CBCG Irena Radović.

Kako je saopšteno iz CBCG, Radović je danas razgovarala sa ambasadorom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johanom Satlerom i timom Delegacije EU.

„Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena izvršavanju svih obaveza vezanih za dalji razvoj i integraciju crnogorskog finansijskog sistema u evropski ekonomski i tržišni prostor“, rekla je Radović.

Radović je naglasila da CBCG intenzivno radi na usklađivanju domaćeg regulatornog okvira sa pravnom tekovinom EU, kao i na preuzimanju evropskih standarda i najboljih praksi.

„Ove aktivnosti će, svakako, direktno doprinijeti uspjehu integracionih procesa Crne Gore, a dodatno će osnažiti stabilnost finansijskog sistema u našoj zemlji“, kazala je Radović.

Kako je dodala, sa finansijskim sistemom koji je pouzdan, efikasan i integrisan u evropski okvir Crna Gora će postati još atraktivnija destinacija za strane investicije, čime će se stvoriti uslovi za snažniji ekonomski rast.

Radović je zahvalila Satleru na podršci koju EU pruža Crnoj Gori kroz finansiranje projekata iz evropskih fondova, koji su, kako je istakla, ključni za bržu i efikasniju implementaciju reformi, kao i na podršci CBCG u izgradnji i jačanju institucionalnih, regulatornih i administativnih kapaciteta.

U saopštenju se navodi da je sastanak bio prilika da se sagledaju aktivnosti koje predstoje Crnoj Gori na evropskom putu, naročito kroz prizmu Plana rasta za Zapadni Balkan, koji ima za cilj da zemljama regiona pruži mogućnost korišćenja pogodnosti članstva u EU prije formalnog pristupanja.

„Jedan od ključnih aspekata Plana je pridruživanje jedinstvenom evropskom sistemu za plaćanje u eurima (SEPA), gdje je Crna Gora napravila značajan iskorak, pa se očekuje da bude prva od zemalja Zapadnog Balkana koja će pristupiti ovom sistemu“, saopšteno je iz CBCG.

Kako se dodaoje, pristupanje Crne Gore SEPA donijeće brojne pogodnosti za crnogorske građane i privredu, u vidu jednostavnijih, bržih i jeftinijih transakcija.

