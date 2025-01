Postoji prostor za napredak saradnje sa Grčkom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Grčka njeguju tradicionalno dobre odnose, ali postoji prostor za napredak, ocijenili su ministar turizma Simonida Kordić i grčki ambasador Dimitrios Gioldasis.

S tim u vezi, iskazan je obostrani interes za zaključenje Memoranduma o saradnji u oblasti turizma između nadležnih ministarstava, koji je u inoviranoj verziji poslat Grčkoj na usaglašavanje, i koji će u najskorije vrijeme biti potpisan.

Gioldasis je prenio pozitivne utiske o našoj zemlji, ističući da je naša obala jedinstvena te da se raduje otkrivanju i planinskih predjela.

“Biće nam veoma drago da se ovakva zemlja pridruži Evropskoj uniji, i mi vas u tome snažno i prijateljski podržavamo. Uzor ste u regionu i želimo da postanete 28. članica do 2028. godine. Važno je dalje razvijati naše odnose, a turizam je svakako jedna od ključnih oblasti za to”, kazao je Gioldasis.

Uz zahvalnost na podršci, Kordić je informisala ambasadora da je riječ o nedvosmislenoj intenciji i Vlade i parlamenta, te istakla da je ova vlast pokazala volju i progres, kada je u pitanju ispunjavanje evropske agende.

“Važna nam je podrška, i stoga cijenimo da će i formalizovanje saradnje sa Grčkom biti od velikog značaja. Potpisivanje Memoranduma je samo prvi korak, nakon kojeg treba pristupiti i potpisivanju Zajedničkog akcionog plana jer zajedno možemo napraviti dobar turistički paket, naročito za turiste sa dalekih tržišta, o čemu sam razgovarala i sa kolegama iz drugih zemalja u regionu”, poručila je Kordić.

Ona je istakla i da je dobra infrastruktura preduslov za uspjeh svih grana privrede pa i turizma.

Sagovornici su se saglasili i da je neophodno unaprijediti avio-dostupnost, te povećati broj letova tokom čitave godine.

