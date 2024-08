Postoji prostor za dalju projektnu saradnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Italija pruža punu podršku Crnoj Gori u dijelu kvalitetnije realizacije domaćih projekata, ocijenjeno je na sastanku ministarke saobraćaja Maje Vukićević sa italijanskom ambasadorkom Andreinom Marsellom.

„Sagovornice su u otvorenom razgovoru izrazile zadovoljstvo zbog organizovanja ranog susreta, te razmijenile stavove o otvorenim projektima i prostoru za dalju projektnu saradnju dvije zemlje, po osnovu kojih se nameće da italijanska strana Crnoj Gori pruža punu podršku na putanji kvalitetnije realizacije domaćih projekata“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Vukićević je Marsellu upoznala sa do sada ostvarenim rezultatima rada Ministarstva saobraćaja, sa naročitim osvrtom na projekte iz oblasti putne i željezničke infrastrukture.

Ona je Marsellu upoznala i sa otvorenim projektima iz nadležnosti ostalih sektora tog resora.

“Podrška na polju snaženja domaće ekonomije, kroz direktan uticaj ostvariv putanjom privlačenja italijanskih investitora, jeste i biće refleksija zdravih i dugoročno održivih međususjedskih odnosa koje, na obostrano zadovoljstvo, planiramo dodatno da jačamo”, poručila je Vukićević.

