Postoji interesovanje za ulaganja iz Saudijske Arabije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saudijska Arabija je spremna za ulaganja u strateške projekte u Crnoj Gori, a interesovanje postoji u oblasti zdravstva, obrazovanja, turizma, energetike i infrastrukture, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Prvog dana jesenjeg zasijedanja Svjetske banke (SB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Marakešu, ministar finansija Aleksandar Damjanović održao je sastanke sa zvaničnicima Ministarstva finansija Saudijske Arabije, kao i direktorom i zamjenikom direktora Saudijskog fonda za razvoj, Sultanom A. Al-marshadom i Faisalom Al-Kahtaniem.

Dominantna tema bili su investicioni potencijali Crne Gore i mogućnosti zajedničkih projekata u razvojnim oblastima.

„U tom kontekstu, u razgovoru sa predstavnicima Ministarstva finansija, potvrđena je spremnost za ulaganja te zemlje u strateške projekte u Crnoj Gori, a dogovoreni su i naredni koraci u cilju konkretizacije saradnje na tom polju“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Čelnici Saudijskog Fonda za razvoj takođe su iskazali zainteresovanost za investiranje u oblasti zdravstva, obrazovanja, turizma, energetike i infrastrukture, ističući da postoji spremnost za ulaganja ne samo u projekte od značaja za Crnu Goru, već i za region Zapadnog Balkana.

Damjanović se, tokom prvog radnog dana godišnjeg zasijedanja SB i MMF-a, sastao i sa ministrom finansija Srbije, Sinišom Malim, sa kojim je razgovarao o jačanju saradnje dvije susjedne države i potencijalnim projektima iz oblasti finansija i ekonomije koje je moguće realizovati u narednom periodu.

