Postigli dogovor o ustupanju određenih resursa HTP Ulcinjska rivijera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pomoćnici direktora Morskog dobra, Ivana Franeta i Nikola Rađenović sastali su se sa predstavnicima Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera, sa kojima su postigli načelni dogovor o ustupanju određenih resursa tom hotelsko-turističkom preduzeću.

Iz Morskog dobra je saopšteno da se za konkretizaciju tog dogovora čeka imenovanje direktora Morskog dobra.

Direktor HTP Ulcinjska rivijera, Armend Milla i predsjednik Odbora direktora, Besmir Murati, zahvalili su se na podršci i izrazili zadovoljstvo ishodom sastanka, ističući da će taj korak doprinijeti finansijskoj stabilnosti i dugoročnom razvoju kompanije kao i unapređenju ponude grada Ulcinja.

“Ova inicijativa ima za cilj poboljšanje priprema za predstojeću turističku sezonu i jačanje kapaciteta u skladu sa strateškim ciljevima razvoja crnogorskog primorja”, zaključuje se u saopštenju.

